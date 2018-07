Wie der Honig von der Wabe ins Glas kommt – davon überzeugte sich Bürgermeister Werner Krammer gemeinsam mit Stadtrat Fritz Hintsteiner vor Kurzem bei einem Besuch der stadteigenen Bienenstöcke in der Nähe des Krautbergkreuzes.

Unter der fachmännischen Anleitung von Imker Franz Hochstrasser wurden die Waben aus den Stöcken genommen, geschleudert und gesiebt, und schließlich in Gläser abgefüllt.

„Den Menschen wieder die große Bedeutung der Bienen bewusst machen“

Die Waidhofner Bienenvölker, die neben dem Krautbergkreuz ein neues Zuhause gefunden haben, arbeiten hart und unermüdlich, was der üppige Honigertrag beweist. „Süßer Honig ist zwar in fast jedem Geschäft erhältlich. Als ein Produkt aus Eigenherstellung wird er jedoch zu etwas ganz Besonderem“, freut sich Bürgermeister Werner Krammer über die reichhaltige „Ernte“, die im Herbst auch am Wochenmarkt zum Verkauf angeboten wird.

Warum die Honigbiene so wichtig für die Natur und vor allem für die Menschen ist, wird seit Kurzem anhand des Bienenlehrpfads erklärt und dargestellt. Mehrere Tafeln befinden sich entlang des Weges zum Krautbergkreuz und vermitteln profundes Wissen rund um die kleinen Nützlinge.

„Mit unseren Bienenstöcken und den neuen Schautafeln wollen wir dazu beitragen, dass den Menschen wieder die große Bedeutung der Bienen für unsere Nahrungskette bewusst wird“, lädt der Stadtchef zum Wandern entlang des Bienenlehrpfades ein.