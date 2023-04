Waidhofner Künstler RoXs gestaltet „Bemp“-T-Shirts

„Für mich persönlich ist es ein Nostalgieprojekt, welches mich an die unvergesslichen Fahrten durch die Weiten des Ybbstals erinnern lässt“, meint Gruber, der selbst noch den Schulweg nach Ybbsitz mit der Ybbstalbahn zurücklegte. Dabei musste er oft am Bahnhof Gstadt von der Citybahn in den Ybbstalexpress umsteigen. Aus dieser Zeit verbindet er viele schöne Geschichten mit der Schmalspurbahn, die er nun in diesem künstlerischen Projekt fortführen wollte.

In dem Motiv sind einige Anspielungen auf die Citybahn eingearbeitet, so unter anderem die Zahl 102, die für den Citybahn-Bahnsteig am Waidhofner Hauptbahnhof steht. Die Bio-Baumwollshirts kann man über den Künstler direkt oder per Mail an info@roxs.at beziehen.

Die Niederösterreichischen Bahnen, die Stadt Waidhofen oder der Verkehrsverbund Ostregion sind nicht mit dem Projekt in Verbindung zu bringen.

In dem Motiv sind einige Anspielungen an die Citybahn eingearbeitet. Foto: RoXs

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.