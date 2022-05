Kunterbunt durch die Jahreszeiten in Allhartsberg

Werbung

Zu seinem allerersten Konzert lud der neu gegründete Kinderchor „Kinderklang“ des Musikschulverbands Region Sonntagberg am Tag der niederösterreichischen Musikschulen am Freitag, 29. April, in den Saal der Musikschule nach Allhartsberg ein.

Die Leiterinnen Sandra Mistelbauer, Bettina Fehringer und Johanna Boxhofer gestalteten mit dem Chor eine abwechslungsreiche musikalische Reise durch die Jahreszeiten. Vor einem farbenfroh gestalteten Bühnenbild begeisterten die Kinder mit ihren Schauspiel-, Gesangs- und Tanztalenten den bis auf den letzten Platz gefüllten Saal.

Mit erfrischender Lebhaftigkeit sangen sich die jungen Chormitgieder in die Herzen der zahlreichen Besucherinnen und Besucher und wurden mit lang anhaltendem Applaus belohnt.

