800 Gäste bei Firma Riess in Ybbsitz

In ganz Niederösterreich öffneten Industriebetriebe zwischen 27. und 30. September ihre Tore undluden ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Organisiert wurde die mehrtägige Veranstaltung von der Industriellenvereinigung Niederösterreich und der Wirtschaftskammer Niederösterreich – Sparte Industrie. In Ybbsitz war es der Emailgeschirr-Erzeuger Riess-Kelomat, der sich an der Aktion beteiligte.

Die Wurzeln des traditionsreichen Unternehmens liegen im Jahr 1550. Damals wurde die ursprüngliche Pfannenschmiede in Ybbsitz gegründet. 1922 begannen die Vorfahren der heutigen Riess-Familie mit der Fertigung von hochwertigem Kochgeschirr aus Email. „Wir können auf 100 Jahre Email-Tradition verweisen und auf fast 100 Jahre CO2-Neutralität dank unserer firmeneigenen Wasserkraftwerke“, sagt Friedrich Riess, der gemeinsam mit Susanne Riess und Julian Riess die Geschicke des Unternehmens leitet.

Die Riess-Emailmanufaktur ist der einzige Kochgeschirr-Hersteller in Österreich und erzeugt auch Email-Schilder und Industriekomponenten. Die Traditionsmarke ist mittlerweile in vielen Ländern Europas, den USA, Australien, Neuseeland, Korea und Japan beliebt und vertreten. „Mit unserer Produktion in Ybbsitz stellen wir nicht nur sicher, dass die Wertschöpfung im Lande bleibt“, sagt Riess, „weiters kann der Kunde bei Riess-Produkten sicher sein, dass hier am Standort lokale Beschäftigung und ein hervorragendes Betriebsklima dafür sorgen, dass Qualitätsprodukte gefertigt werden.“ Am Tag der offenen Tür übertraf der Besucherandrang alle Erwartungen. Über 800 Gäste aus nah und fern wurden in Gruppen durch die Produktionshallen geführt und im Anschluss daran mit einer regionalen Jause verköstigt.