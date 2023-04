Landesklinikum Waidhofen/Ybbs: Geburtshilfe stellt sich vor

Der Internationale Hebammentag findet weltweit jedes Jahr am 5. Mai statt und macht auf die wertvolle Arbeit der Hebammen aufmerksam. Auch das Geburtshilfeteam rund um den medizinischen Leiter Primar Nenad Dragoljic und die leitende Hebamme Maria Dorner möchten an diesem Tag insbesondere auf die professionelle und zugleich hingebungsvolle Tätigkeit der Hebammen im Landesklinikum Waidhofen hinweisen. „Gemeinsam mit uns Gynäkologinnen und Gynäkologen sorgen Hebammen im interdisziplinären Team für einen sicheren Rahmen der Geburt und eine persönliche Begleitung der Familien in dieser besonderen Lebensphase“, betont Dragoljic.

Das Team der Geburtshilfe Waidhofen heißt alle Familien und Interessierten von 10 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür herzlich willkommen und zeigt, wo und wie Kinder im Landesklinikum das Licht der Welt erblicken.

