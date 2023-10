Reges Interesse am „Open HAK Day“ in Waidhofen an der Ybbs

Am Freitag öffnete die HAK/HAS/TZW Waidhofen an der Ybbs ihre Türen. Ab 14 Uhr konnten die Gäste einer multimedialen Schulpräsentation beiwohnen, in der einerseits der Imagefilm der Schule, andererseits relevante Änderungen, wie der neue Ausbildungsschwerpunkt „Ökologisch orientierte Unternehmungsführung“, vorgestellt wurden.

Der ehemalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober zog die Gäste dann in den Turnsaal, wo er bei einem Impulsreferat die vorherrschende Polykrise thematisierte. Durch ein Zusammenwirken von Ökonomie, Ökologie und Sozialem komme man aus jener Krise, die wiederum als Chance gesehen werden sollte, da sie eine Änderung bewirke, meinte Anschober. Die HAK Waidhofen sei hierbei mit ihren Grundsätzen einzigartig in Österreich.

Direktorin Erna Sölkner konnte zum „Open HAK Day“ auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Bildung und Wirtschaft begrüßen. Diese richteten der HAK gegenüber wertschätzende Grußbotschaften aus. Besonders gelobt wurde das Konzept des neuen Unterrichtsmodells mit den Future Days. Dabei kommen die Schülerinnen und Schüler in Kontakt mit regionalen Firmen, besuchen Workshops, hören Vorträge oder genießen einen Unterrichtstag in offener Lernform.

Die zeitgemäße Entwicklung der Schule ist aber auch durch Patenschaften, die Zusammenarbeit mit Unternehmen, ein neues Praxismodell mit Steuerberatungskanzleien und das Unterrichten in Hinblick auf Umwelt und Nachhaltigkeit erkennbar. Das Ministerium honoriert die Bemühungen der Schule mit einem hoch dotierten Wissenschaftspreis.

Bei den Infopoints zu den Themen Allgemeinbildung, Sprachen, Digitalisierung, Wirtschaft, Naturwissenschaften, Neuausrichtung der Schule, Fitness und Sport fanden nicht nur wertvolle Gespräche statt, sondern wurden auch individuelle Fragen bereitwillig geklärt. Dabei präsentierte die Schule auch ihre Sprachreisen in Englisch und Spanisch, Förderungen durch Erasmus, aber auch den gezielten Einsatz von Laptops.

Auch die Junior Companies – Firmen, die von den Jugendlichen in der Schulzeit gegründet und geführt werden – gefielen. Die Schülerinnen und Schülen berichteten über ihre Erfahrungen und über Fachpraktika bei der Steuerberatungskanzlei.

Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse verkauften Speisen und Getränke im Kaffeehaus. Den erzielten Gewinn investieren sie in ihre Sprachreise.