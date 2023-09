„Ein Mischmasch an Nutzungen“ in Waidhofner Altstadthäusern

Es war der Klingelton eines unausgeschalteten Mobiltelefons in einer Damenhandtasche, der die Rede des Bürgermeisters mit der Melodie des „Gefangenenchors“ aus Verdis Oper Nabucco crashte, die Werner Krammer zu dem Bonmot verleitete: „Diese Ausstellung ist offenbar auch akustisch ein Befreiungsschlag für alte Häuser in unserer Stadt.“

Denn die Künstlerin Susi Jirkuff hatte gemeinsam mit Architekturforscherin Julia Lilienthal eine Schau geschaffen, die Wände, Nischen und Hinterräume des Kropfhauses samt den darin abgestellten Baustellenwerkzeugen und Scheibtruhen in eine ungewöhnliche Präsentation einbezog. „Jeder von uns hat eine andere Erinnerung an das Kropfhaus“, sagte der Bürgermeister weiter, der damit auf die vielfach sich ändernden Verwendungen der Altstadthäuser abzielte. Ein Gasthaus, eine Fleischerei bis hin zu den Amtsräumen des Bezirksschulrats hatte das Haus unter seinem Dach beherbergt.

Überrascht gaben sich viele Besucher der Vernissage angesichts des Baustellenzustands des Gebäudes. Auch Landtagsabgeordneter Anton Kasser, der seitens des Landes NÖ der Ausstellung anlässlich des Tages des Denkmals seinen Segen gab, meinte: „Das ist eine echte Baustelle. Ich hatte eine schöne Ausstellung erwartet, wo alles glänzt!“

Julia Lilienthal erläuterte daraufhin die Genese der Schau. „Wir haben mit 18 Personen aus zehn Innenstadthäusern über deren Erfahrungen in den Häusern gesprochen und die Rechercheergebnisse zu Papier gebracht. Die Häuser haben alle ein Mischmasch an Nutzungen. Das Projekt ist eigentlich ein Experiment“, sagte Lilienthal.

Literatur und historische Filme

Im Anschluss an die Eröffnung las Uschi Niccholetti Texte zu den Häusern und Karl Piaty zeigte historische Filme aus der Innenstadt aus dem Fundus seines Vaters Karl Piaty sen. Drei großformatige Bilder in der Stadt weisen auf die Ausstellung hin, die bis 30. September Montag, Mittwoch und Donnerstag, 14 bis 18 Uhr, und Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen ist.

Am Freitag, 29. September, findet in dem Haus um 19 Uhr ein Gespräch zum Umgang mit alten Häusern im Spannungsfeld von Denkmalschutz und Baukultur mit Clemens Reinberger, dem zuständigen Gebietsreferenten des Landeskonservatoriums NÖ, und Wojciech Czaja, Mitglied des Gestaltungsbeirats in Waidhofen, statt. Der Eintritt ist frei.