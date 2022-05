Ybbsitz: Wenn Roseggers schmieden ...

Werbung

Wie lebt es sich mit einem berühmten Namen? „Gar nicht übel“, sagen die beiden Peter Rosegger, die am 1. Mai in der Tannhäuser-Schmiede einen Schmiedekurs absolviert haben. Vater und Sohn sind es und sie sind tatsächlich Nachfahren des Bruders des berühmten Dichters Peter Rosegger, jenes Jakob Rosegger, dem der Dichter das Buch „Jakob der Letzte“ auf den Leib geschrieben hat.

Tatsächlich sind sie also Ur- und Ururgroßneffe des steirischen Dichters, der sich vor allem mit seinen Kindheits- und Jugenderinnerungen im Werk „Waldheimat“ in die Lesebücher von Generationen eingeschrieben hat.

Am Wochenende war die Familie in Ybbsitz, um in der Tannhäuser-Schmiede mit Thomas Hochstädt einen Feuerkorb zu schmieden. „Wir kommen jedes Jahr zum Schmieden nach Ybbsitz“, sagt Peter Rosegger sen., dessen zweiter Sohn – wohl auch nicht ganz zufällig – Jakob heißt.

