Diebstähle in Waidhofen/Ybbs: Hinweise zu Tätern erbeten

Die drei Unbekannten seien laut der Aussendung "dringend verdächtigt, am 24. November 2022 zwischen 16.40 Uhr und 17.35 Uhr in zwei Drogeriemärkten im Stadtgebiet von Waidhofen an der Ybbs Waren mit einem Gesamtwert von über 3.000 Euro gestohlen zu haben." Sie stünden auch im Verdacht in Oberösterreich weitere derartige Strafhandlungen begangen zu haben.

Fotos der Täter wurden nun veröffentlicht, sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs, Telefonnummer 059133-3180, erbeten.

