Neues IT-Labor an HTL Waidhofen/Ybbs eröffnet

Um den Schülerinnen und Schülern mit einer Top-Ausstattung einen Unterricht am Puls der Zeit bieten zu können, setzt die HTL Waidhofen seit mittlerweile zehn Jahren auf Raum-Patenschaften mit regionalen Firmen. 14 derartige Räume gab es bislang bereits. Über die Sommermonate kam ein weiterer hinzu. Dabei handelt es sich um einen topmodern ausgestatteten IT-Raum, der von der voestalpine Precision Strip finanziert und gestaltet wurde. Am Dienstag der Vorwoche wurde dieses neue „Precision Strip IT-Lab“ nun offiziell eröffnet.

„Diese Raum-Patenschaften sind eine Win-win-Situation“, freute sich HTL-Direktor Harald Rebhandl. „Die Schülerinnen und Schüler werden in einem Top-Umfeld unterrichtet, während die Firmen die Möglichkeit bekommen, sich als attraktiver zukünftiger Arbeitgeber zu präsentieren.“

Der neue Computer-Arbeitsraum umfasst 20 Arbeitsplätze mit Curved-Monitoren, modernste Computer, zwei 86-Zoll-Touchscreen-Monitore, eine professionelle Foto- und Videoecke, Akustik-Elemente sowie eine Chillout-Lounge. Seit 2020 gibt es an der Waidhofner Technikerschmiede einen eigenen IT-Zweig. Im „Precision Strip IT-Lab“ können die Schülerinnen und Schüler nun in einem eigenen VLAN-Labor-Netz Server-Experimente durchführen. Der Raum steht aber auch den anderen Abteilungen zur Verfügung. „Die EDV-Inhalte werden an der Schule immer mehr“, hielt Rebhandl fest. „Der Bedarf nach einer fundierten IT-Ausbildung steigt.“ Auch die voestalpine Precision Strip benötigt gut ausgebildete EDV-Expertinnen und -Experten. „Dieses Projekt war uns eine Herzensangelegenheit“, sagte voestalpine-Geschäftsführer Richard Langwieser. „Wir haben in der Vergangenheit viele HTL-Absolventen als Mitarbeiter gewinnen können, welche die Entwicklung und den Erfolg unseres Unternehmens mitgeprägt haben.“ Das neue IT-Lab zeuge von diesem Naheverhältnis, meinte Langwieser und fügte an: „Wir sind zwar ein typischer Industriebetrieb, aber auch hier hat die Bedeutung der IT in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen. Wir brauchen deshalb nicht nur gut ausgebildete Fachkräfte, sondern auch Mitarbeiter mit einer fundierten IT-Ausbildung. “

Anerkennende Worte kamen auch von Schulsprecher Jan Schiller: „Ohne Firmen wie die voestalpine hätte unser Unterricht nicht eine solche Qualität.“ Direktor Harald Rebhandl verriet: Drei weitere Raum-Patenschaften seien an der HTL Waidhofen bereits in Vorbereitung.

