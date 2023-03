Ybbsitzer Start-up: Autorennen durch Lehrwerkstatt bei Welser

Die Teleoperation ist international in aller Munde und schafft durch die Idee der drei Ybbsitzer Paul Aigner, Philipp Lietz und Thomas Steinber erstmals den Einzug nach Österreich. „Virtual but Real“ ist die Grundidee des Start-ups und beschäftigt sich mit der ortsunabhängigen Steuerung von Maschinen und Fahrzeugen via 5G, WLAN oder Funk. Die Einsatzgebiete sind riesig und wurden jetzt bei Welser Profile eindrucksvoll im spielerischen Bereich präsentiert. Die Teilnehmer der Veranstaltung konnten dabei am vergangenen Wochenende mit RC-Autos im Maßstab 1:8 durch die Lehrwerkstatt in Gresten düsen und bekamen somit einen noch nie dagewesenen Blickwinkel auf ihren Arbeitsplatz. Im Zuge der E-Sport-Veranstaltung der SKG-Welser (Sport- und Kulturgemeinschaft) wurde der VBA-Playground präsentiert.

Die RC-Autos in der Halle der Firma Welser. Foto: VBR

Die Idee zur Firma entstand aus einer Spaßidee heraus: Gründer Thomas Steinber feilte schon länger an einem Projekt, ein RC(remote controlled)-Auto mittels Simulator zu steuern. Durch die Nähe zum Motorsport – Thomas war Beifahrer von Rallyefahrer Philipp Lietz – und zum Software-Spezialisten Paul Aigner wurde bald aus der Idee Realität. „Nach zwei Jahren Entwicklungsarbeit gründeten wir vor Kurzem die VBR Innovations GmbH. Wir sind seit der Kindheit Freunde und sind stolz darauf, dass wir gemeinsam alle Hürden meistern konnten“, sagt Philipp Lietz, der betont, dass sich die Geschäftsfelder in zwei Bereiche gliedern: „Zum einen wollen wir die Industrie ansprechen. Steuerungen sind für Baumaschinen ebenso wie für Traktoren, die von Landwirten aufgrund von steilem Gelände nicht selbst gefahren werden, möglich. Auch Putzroboter oder Autos können via Simulator bedient werden. Den zweiten Geschäftsbereich bildet das Gaming, das wir erstmals bei Welser Profile vorstellen konnten.“

Die Autos wurden mittels Simulator gesteuert. Foto: VBR

