Ybbstal: Akzeptanz für niedrigere Tempolimits steigt stetig

Die Initiative „Tempolimit Jetzt“ fordert in einem offenen Brief an die Bundesregierung die Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten.

Einer der Initiatoren ist der gebürtige Waidhofner Markus Mailer, Professor für Verkehrsplanung und Leiter des Arbeitsbereichs „Intelligente Verkehrssysteme“ am Institut für Infrastruktur der Universität Innsbruck. „Wir haben diesen Appell an die Politik gerichtet, weil wir der Meinung sind, dass das eine Maßnahme ist, die eigentlich überfällig ist und eine hohe Wirksamkeit hat“, meint der Verkehrsexperte. „Diese Maßnahme wäre nicht nur im Bereich des Klimaschutzes wirksam, sondern würde auch die Verkehrssicherheit erhöhen, Lärmbelästigung reduzieren und allgemein die Qualität des Aufenthalts im öffentlichen Raum verbessern.“

Seit die Initiatorinnen und Iniatiatoren von „Tempolimit Jetzt“ im Februar mit ihren Anliegen an die Öffentlichkeit gingen, merken sie eine steigende Akzeptanz für die Temporeduktion in der Bevölkerung, wie Mailer erzählt: „Bei jeder Befragung steigt die Akzeptanz von Mal zu Mal. Wenn man das Thema entsprechend aufbereitet und nicht polarisiert, wird sie auch weiterhin steigen.“

Verkehrsexperte Markus Mailer befürwortet eine Temporeduktion. Foto: UIBK

Ein wichtiger Punkt ist für Mailer auch, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen grundsätzlich keine Neuigkeit darstellen würden: „Tempolimits gibt es bereits, die Frage ist nur, ob sie noch angemessen sind. Die bestehenden Tempolimits wurden in den Siebzigerjahren festgelegt, einer ganz anderen Zeit, in der es viel weniger Verkehrstote gab.“

Einfache Umsetzbarkeit und hoher Wirkungsgrad

Um auch im Waidhofner Gemeinderat den Diskurs zur Temporeduktion anzuregen, wurde Markus Mailer nun zu einem Vortrag nach Waidhofen eingeladen. Dieser hätte bereits stattfinden sollen, wurde allerdings durch den Bahnstreik in Deutschland verhindert. Nun soll der Vortrag vor der nächsten Gemeinderatssitzung stattfinden.

Von den Waidhofner Klimaaktivistinnen und -aktivisten wurde der Wunsch an die Stadt herangetragen, eine Resolution zur Temporeduktion zu beschließen. „Ich habe in weiterer Folge vorgeschlagen, mit Markus Mailer einen Fachexperten zu diesem Thema vor dem Gemeinderat sprechen zu lassen, weil ich ihn persönlich kenne“, erzählt Bürgermeister Werner Krammer. „Dieser Informationsvortrag wird vor einer der nächsten Gemeinderatssitzungen stattfinden und dann wird auch der Gemeinderat über die Resolution entscheiden.“ Grundsätzlich setzt der Stadtchef bei dem Thema auf Information und Aufklärung, wie er erklärt. „Man sollte nicht nur Verbote fordern, sondern versuchen, die Leute mitzunehmen und ihnen bewusst zu machen, was das bedeutet.“

Markus Mailer zu Vortrag vor Gemeinderat eingeladen

Martin Dowalil (Liste FUFU) spricht sich deutlich für eine Resolution aus und meint, dass Handlungsbedarf seitens der Politik bestünde: „Ich bin ein Befürworter der Temporeduktion, weil es eine einfache, wirksame Maßnahme ist. Ich verstehe aber auch, dass es für viele Leute ein rotes Tuch ist, weil sie vom Auto abhängig sind. Die Politik müsste hier mutig sein und das beschließen, dann ist es einfach so. Ich denke nicht, dass man im Nachhinein sagen würde, dass das ein Blödsinn war.“

Vizebürgermeister Armin Bahr (SPÖ) meint: „Als jemand, der täglich 80 Kilometer pendelt, würde mich die Regelung 100-80-30 anfangs sicher stören. Allerdings ist es die einfachste, günstigste und wirkungsvollste Maßnahme, um den CO2-Ausstoß massiv zu senken. Wichtig ist es, die Sinnhaftigkeit einer solchen Maßnahme und die Auswirkungen auch auf die Verkehrssicherheit zu vermitteln.“

Der Waidhofner Klimaaktivist Raphael Kößl verweist ebenfalls auf die leichte Durchführbarkeit und die große Wirksamkeit der Temporeduktion und meint: „Es geht nicht darum, ob wir das jetzige Leben so beibehalten wollen, sondern um die Frage: Wie reagieren wir auf diese Krise? Wir glauben, dass es klüger ist, jetzt schon zu schauen, was man machen kann. Dass sich nichts ändert, wird es leider nicht spielen, die physikalischen Gesetze unserer Atmosphäre kann man halt nicht aushebeln!“ Zur Frage, wie man die Akzeptanz in der Bevölkerung weiter heben könnte, meint Kößl: „Man kann den Menschen vorrechnen, dass der Zeitverlust gar nicht so groß wäre. Außerdem gibt es ganz viel Zusatznutzen, wie zum Beispiel Reduktion der Lärmbelästung und der Feinstaubemmsissionen.

