Ybbstal: Tempo 30 im Ortsgebiet

In einigen internationalen Städten ist Tempo 30 mittlerweile die Regelgeschwindigkeit. Eine solche Regelung wird auch in manchen Ybbstalgemeinden immer wieder diskutiert. In Kematen brachte die SPÖ im Vorjahr einen dahingehenden Antrag im Gemeinderat ein. In Folge einigten sich ÖVP und SPÖ auf einen Grundsatzbeschluss zur Konzepterstellung für flächendeckendes Tempo 30. „Wir warten noch auf den Termin mit dem Sachverständigen der BH, danach muss die Angelegenheit noch vom Gemeinderat beschlossen werden“, meint Bürgermeisterin Juliana Günther zum aktuellen Status des Projekts.

Bei der Diskussion um eine Temporeduktion im Ortsgebiet stehen vor allem die Verkehrssicherheit und die Verbesserung der Lebensqualität für Anrainerinnen und Anrainer im Vordergrund. In Waidhofen gilt bereits auf vielen Gemeindestraßen Tempo 30. „Die Tempo-30-Zonen im Stadtgebiet sind schon sehr lange in Kraft und tragen auf jeden Fall dazu bei, die Lebensqualität und die Verkehrssicherheit in Waidhofen zu erhöhen“, heißt es aus dem Magistrat Waidhofen. Die Akzeptanz dieser Tempolimits ist dabei durchwachsen. In solchen Fällen versucht die Stadt durch verkehrsberuhigende Maßnahmen einzugreifen, bei Landesstraßen seien ihr allerdings die Hände gebunden.

Was die beiden Radarboxen in Waidhofen betrifft, seien die Strafen in der Schmiedestraße konstant niedrig, in der Pocksteinerstraße hingegen konstant hoch. Gerade in diesem sensiblen Bereich mit Schulen und Kindergarten würde man sich laut Magistrat mehr Akzeptanz der Geschwindigkeitsbeschränkung wünschen.

