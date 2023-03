Wirtschaftskammer: „Es geht ums Überleben“

Im September des Vorjahres präsentierte die Bundesregierung als Teil ihres Anti-Teuerungspakets einen Energiekostenzuschuss für Unternehmen. Kurz vor Weihnachten wurde dann eine Verlängerung bis Ende Dezember 2022 bekannt gegeben und der „Energiekostenzuschuss 2“ angekündigt.

Die Wirtschaftskammer NÖ bekrittelt nun jedoch, dass es dafür sowie für das Pauschalförderungsmodell keine Richtlinien gebe. „Es war für uns alle sehr wichtig, noch vor Weihnachten zu hören, dass die Bundesregierung weitere Energiehilfen bereitstellen wird. So konnten wir guten Mutes ins Neue Jahr gehen“, sagt Amstettens Wirtschaftskammer-Obmann Gottfried Pilz. „Aber wenn jetzt nicht bald klar ist, wie man an die angekündigten Energiehilfen kommt, sehe ich für viele Betriebe in der Region schwarz.“ Aufgrund der noch ausständigen Richtlinien könnten betroffene Betriebe nicht um die versprochenen Energiehilfen ansuchen und kämen dadurch nicht an die dringend benötigten Unterstützungszahlungen, führt Pilz aus.

180 Prozent Mehrkosten für Lebenmittelhändler in Rosenau

Von der Teuerung am Energiesektor massiv betroffen ist auch Unternehmer Paul Wimmer, der in Rosenau den Nah&Frisch-Markt betreibt. Für die 180 Quadratmeter große Verkaufsfläche musste der Lebensmittelhändler 2022 Energiekosten in der Höhe von rund 12.600 Euro bezahlen. Für 2023 sind es voraussichtlich 35.600 Euro für Strom und Gas. Das ist eine Steigerung um mehr als 180 Prozent. „Laut der aktuellen Vorschreibung müssen wir künftig alleine für den Strom 1.980 Euro im Monat zahlen und beim Gas hatten wir zuletzt eine Nachzahlung von 6.000 Euro“, berichtet Wimmer. „Da ist der ganze Gewinn weg. Wir müssen froh sein, wenn wir künftig die Stromrechnung noch zahlen können.“

Zu den höheren Strom- und Gaskosten kommen auch noch gestiegene Personalkosten und die allgemeine Inflation. Zwei Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft sind in dem Rosenauer Betrieb beschäftigt. Auch ein Lehrling wird ausgebildet.

Vorschuss und nachträgliche Gegenrechnung vorstellbar

„Mehrkosten, die nicht zur Gänze an Kundinnen und Kunden abgewälzt werden können, stellen für viele Betriebe unüberwindbare Hürden dar und gefährden Arbeits- und Ausbildungsplätze“, sagt Wirtschaftskammer-Obmann Pilz und fordert: „Sämtliche angekündigte Energiehilfen müssen umgehend bei unseren Betrieben ankommen!“ Als Möglichkeit kann sich der Unternehmervertreter einen Vorschuss, der mit nachfolgenden Auszahlungen gegengerechnet wird, vorstellen. „Es gibt Wege, rasch und unbürokratisch zu helfen“, sagt Pilz. „Diese müssen jetzt diskutiert und umgesetzt werden, bevor es für viele Unternehmen zu spät ist.“

