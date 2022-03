Ybbstal: Soziale Not nimmt zu

Werbung

Angesichts der aktuellen Preissteigerungen bemerken viele Menschen, dass das Leben für sie merklich teurer wird. Bereits seit Monaten ist eine Teuerung spürbar, die nun durch den Krieg in der Ukraine noch einmal befeuert wird. Dies hat Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft, besonders hart betroffen sind aber Menschen mit geringem oder keinem regelmäßigen Einkommen. Die NÖN sprach mit Vertretern von sozialen Einrichtungen über die aktuellen Entwicklungen.

Die Team Österreich Tafel ist eine Lebensmittelhilfe, die vom Österreichischen Roten Kreuz und Hitradio Ö3 organisiert wird. Überschüssige, jedoch einwandfreie Lebensmittel werden durch ehrenamtliche Mitarbeiter von regionalen Supermärkten, Bäckereien, Fleischereien und Produzenten abgeholt, an die Ausgabestellen im Bezirk gebracht und dort wiederum an berechtigte Personen kostenlos abgegeben.

Die beiden regionalen Ausgabestellen in Kematen und St. Peter/Au werden von den Rot-kreuz-Bezirksstellen St. Peter/Au, Haag, St. Valentin, Amstetten und Waidhofen betreut. Teamleiterin Christine Brandl ortet einen erhöhten Bedarf an solchen Angeboten: „Derzeit ist ein Zuwachs an neuen Kunden bei der Team Österreich Tafel zu verzeichnen, auch Kunden, welche schon einige Zeit nicht mehr bei der Tafel waren, kommen nun wieder, da sie sich aufgrund ihres niedrigen Einkommens bestimmte Waren nicht mehr leisten können. Vor allem Sozialhilfeempfänger, Mindestpensionsbezieher, Alleinerzieherinnen und arbeitslose Menschen können ihren täglichen Bedarf an Lebensmitteln nicht mehr ohne Probleme decken.“

Ein Problem stellen auch die Hamsterkäufe dar, die manche Menschen derzeit tätigen. „Da aufgrund der aktuellen Lage immer mehr Menschen zuhause mehr Vorräte anlegen, zeichnet sich bei unserer wöchentlichen Lebensmittelsammlung bei den Produkten mit längerer Haltbarkeit ein Rückgang ab. Bei Lebensmittel mit einer kurzen Haltbarkeit, wie Obst, Gemüse, Backwaren oder Milchprodukten, bemerken wir allerdings keinen Rückgang“, erzählt Brandl. Grundsätzlich würden die Lebensmittelspenden aber nach wie vor ausreichen, um alle Kunden der Tafel zu versorgen. „Zusätzlich erhalten wir laufend Großspenden direkt von den unterschiedlichsten Herstellern – diese werden zentral auf alle Ausgabestellen der Team Österreich Tafel verteilt“, erzählt Brandl.

Nach einem ähnlichen Prinzip wie Team Österreich Tafel funktionieren auch die soogut-Sozialmärkte. Hier können Menschen mit geringem Einkommen von Betrieben gespendete Lebensmittel und Second-Hand-Kleidung günstig erwerben. Damit sollen Menschen gestärkt werden, die Unterstützung brauchen, und gleichzeitig soll ein Statement gegen die Wegwerfgesellschaft gesetzt werden.

Brigitte Schröckelsberger, Geschäftsführerin der Verkaufsstelle Waidhofen, kann bereits Auswirkungen der Teuerungswelle auf ihre Kunden beobachten: „Man kann schon beobachten, dass die Kundschaft nur die notwendigsten Dinge des täglichen Bedarfs kauft. Es suchen derzeit auch viel mehr Leute um einen Pass an, da macht sich das schon bemerkbar. Auch Second-Hand-Kleidung wird gerade sehr gerne gekauft.“

Mehr Menschen nehmen Dienste in Anspruch

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich nicht nur durch Teuerungen bei Lebensmitteln, sondern auch noch direkter auf den Kundenstamm der soogut-Märkte aus, wie Schröckelsberger berichtet: „Mittlerweile sind durch die Flüchtlingswelle auch schon einige ukrainische Leute hier, die bei uns einkaufen. Grundsätzlich werden es immer mehr Menschen, die unsere Dienste in Anspruch nehmen.“

Die Henry Läden wiederum sind eine weitere soziale Einrichtung des Rotes Kreuzes. Es handelt sich dabei um Second-Hand-Boutiquen, in denen gebrauchte, aber gut erhaltene Kleidung von ehrenamtlichen Mitarbeitern verkauft wird. Die Erlöse kommen sozial bedürftigen Familien im Bezirk zugute und helfen die sozialen Projekte des Roten Kreuzes auszubauen. Christian Hackl, Geschäftsführer des Roten Kreuzes Waidhofen, berichtet: „Im Henry Laden verzeichnen wir weder bei den Warenspenden noch bei den Kunden einen Anstieg.

Bei den Warenspenden ist eher das Gegenteil der Fall, hier merken wir die zahlreichen Spendenaktionen, welche ins Leben gerufen worden sind – der Rückgang ist allerdings überschaubar und wir bekommen nach wie vor eine ausreichende Menge an Waren.“ Derzeit wollen auch viele Kunden direkt in den Henry Läden Sachspenden für die Ukraine abgeben, was allerdings logistisch nicht möglich ist, wie Christian Hackl erklärt: „Viele Kunden möchten bei uns im Henry Laden oder direkt beim Roten Kreuz Warenspenden für die Ukraine abgeben – diese können wir allerdings nicht entgegennehmen und verweisen hier auf die anderen Organisationen.“

