Waidhofen: Finanzierung ist Hauptthema

Viele Faktoren tragen dazu bei, dass Wohnen derzeit immer teurer wird. Die NÖN sprach mit zwei Waidhofner Immobilienprofis über ihre Einschätzung der Situation.

„Die Nachfrage ist schon da, sie ist aber eindeutig zurückgegangen“, meint der Immobilientreuhänder Markus Leitner, Eigentümer von Lindner Immobilien. „Das größte Problem ist dabei nicht der Kaufpreis, sondern die Finanzierung. Der Finanzierungssektor ist derzeit sicher mehr von den Teuerungen betroffen. Wenn zum Beispiel Liegenschaften erworben werden, die noch saniert werden müssen, entstehen Folgekosten und diese zu finanzieren ist für viele im Moment eine Herausforderung.“

Mehr noch als der Eigentumssektor sei der Mietsektor von einem Rückgang betroffen, erklärt Leitner: „Leute, die bereits eine Mietwohnung oder ein Miethaus haben, schauen sich derzeit eher selten nach einem anderen Mietobjekt um. Durch die Indexanpassung beim Mietzins und die hohen Energiekosten wird das für viele belastend.“

Mit einer baldigen Entspannung der Situation rechnet der Immobilientreuhänder nicht unbedingt: „Laut Prognosen ist auch für das kommende Jahr keine Besserung auf dem Immobilienmarkt zu erwarten.“ Für Menschen, die derzeit nach einer Immobilie Ausschau halten, hält Leitner zwei Ratschläge bereit: „Wenn man einen Kredit bekommt und es möglich ist, sollte man einen fixen Zinssatz mit der Bank vereinbaren und wenn es leistbar ist, ist Eigentum im Moment sicher vernünftiger als Mieten.“

Gerold Hartner, Geschäftsführer der Hartner Immobilien GmbH, meint auf die Frage nach den größten Herausforderungen für den Immbolienmarkt: „Das Hauptthema sind derzeit auf jeden Fall die Zinsen. Insbesondere bei Gewerbeimmobilien ist das das größte Kriterium, aber auch am Wohnsektor spielt es eine große Rolle. Dazu kommen hohe Baukosten, der Baukostenindex ist wahnsinnig gestiegen. Viele Bauträger können dadurch keine neuen Projekte angehen, da sich diese durch die gestiegenen Kosten nur schwer am Markt unterbringen lassen.“ Für die nächste Zukunft befürchtet Hartner, dass die Preissituation am Immobilienmarkt noch schwieriger werden könnte: „Ich bin beruflich auch viel in Wien und dort sieht man zum Beispiel, dass die Baugenehmigungen massiv zurückgehen. Infolgedessen wird es in den nächsten Jahren viel weniger neue Wohnungen geben, der Wohnbedarf steigt allerdings. Es ist anzunehmen, dass Angebot und Nachfrage hier den Preis noch weiter antreiben werden.“

Trend geht zu günstigeren Mietobjekten

Vor allem im Bereich von Mietimmobilien ist laut Hartner auch schon eine Auswirkung auf das Suchverhalten der Kundschaft zu merken. „Im Bereich der Miete geht der Trend sicher zu günstigeren Mietobjekten“, meint er. „Ob es generell einen Trend zur Miete gibt, wie teilweise zu hören ist, kann ich bei mir nicht ablesen.“

Bei der aktuellen Diskussion über hohe Mietpreise sieht Hartner ein Problem bei der Art, wie die betreffenden Daten erhoben werden: „Die Mietpreise werden so abgefragt, dass Leute angerufen werden und gefragt werden, wie viel Miete sie zahlen. Mir scheint es da allerdings eine Diskrepanz zu geben, ob die Netto- oder Bruttomiete angegeben wird. Oft sind da die Betriebskosten dabei, manchmal werden auch die Heizkosten mit einberechnet. Durch diese Unklarheit bei der Abfrage wird das Ergebnis verzerrt wiedergegeben. Man müsste das rein auf die Nettomiete pro Quadratmeter beschränken, dann würde das Ergebnis auch anders aussehen. Es stimmt schon, dass die Mietpreise gestiegen sind. Die Diskussion kommt mir aber etwas überzogen vor.“

Auf die Frage nach seinen Empfehlungen für Menschen, die überlegen, sich in nächster Zeit auf die Suche nach einer Immobilie zu machen, meint Hartner: „Das kommt immer ganz darauf an, welche Bedürfnisse man hat, wie viel man aufbringen kann und auch welche Finanzierungsmöglichkeiten man hat. Wichtig ist auf jeden Fall, die Finanzierung beim Kauf so zu planen, dass sich das mit einem gewissen Puffer ausgeht. Ich würde auch unbedingt dazu raten, eine Fixzinsregelung zu vereinbaren. Zinsen wie in vergangenen Jahren werden uns vermutlich nicht so schnell wieder begegnen.“