Gastro-Komödie in Gaflenz

Das Gasthaus der Brüder Teuer ist heruntergewirtschaftet, veraltet und dazu haben sie mit dem Finanzamt große Probleme. Die Gäste bleiben aus, nur die männerverzehrende Susi und der Quartalssäufer Alfred suchen regelmäßig den Laden auf. Personal ist auch nicht in Sicht und sogar für einen neuen Staubsauger fehlt das nötige Kleingeld. Vielleicht kann „Zwinker Eddi“ mit Personal aushelfen, scheinbar hat er genug Mädels zur Verfügung.

Die Theatergruppe Gaflenz begeistert derzeit mit der turbulenten Komödie „Männerwirtschaft“ von Uschi Schilling, bearbeitet und einstudiert von Eva Weiler, die Besucher im Abelenzium.

Die letzten Aufführungen sind am 11. und 12. November, 20 Uhr, am 13. November, 16 Uhr, und am 18. und 19. November, 20 Uhr. Karten: Theatergruppe, reservation.ticketleo.com, Gemeindeamt.

