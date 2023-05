Happy End beim Theater in Waidhofen an der Ybbs: Zwei Männer tot!

Thomas Krall (Mann) und Max Bernreitner (Grenzjäger) in der für beide tödlichen Schlussszene, in der Nicole Kronsteiners (Weib) (von links) Plan aufgeht, nachdem sie Schritt für Schritt aus der Position des ausgenützten Köders das Heft des Handels in die Hand genommen hat.

Foto: NÖN, Leo Lugmayr