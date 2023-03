Lachstürme in der Festhalle Rosenau

Nach längerer Pause hieß es am Wochenende endlich Bühne frei in der Festhalle Rosenau, als der Sonntagberger Theaterstadl die Komödie „Endlich san d’Weiber furt“ von Marianne Santl unter der Regie von Jenny Schubert zur Aufführung brachte.

Simon (David Kloimwieder) versucht die Tante Riki (Ursula Palmetshofer) zu überzeugen, endlich wieder nach Hause zu fahren.Simon (David Kloimwieder) versucht die Tante Riki (Ursula Palmetshofer) zu überzeugen, endlich wieder nach Hause zu fahren. Foto: NÖN, Christa Hochpöchler

In Gleiß steht ein zweitägiger Kirchen-Damenchor-Ausflug bevor, die Männer planen einen richtigen Männerabend mit einem Partygirl. Eine der Damen wird jedoch misstrauisch und beauftragt ihren Sohn Simon, auf den Vater aufzupassen. Simon ist selbst froh, dass seine Mutter unterwegs ist, plant er doch den Besuch seiner Freundin Eva. Auch die Pfarrersköchin Theres, die im Ort für Zucht und Ordnung sorgt, Tante Rita und der Pfarrer Franz Josef stören mit ihrem Erscheinen. Mit allen Mitteln versucht Simon, den Pfarrer und die Tante loszuwerden, die Pfarrersköchin wird mit Schnaps ruhiggestellt. Am Höhepunkt des Abends erscheint die Bauchtänzerin, doch der Damenausflug endet wegen einer Autopanne frühzeitig und die Turbulenzen beginnen damit erst so richtig.

Nach der erfolgreichen Premiere: Eveline Aichinger, Joe Stech, Christian Almer, Victoria Kloimwieder, David Kloimwieder, Regisseurin Jenny Schubert, Noel Hirner, Poldi Leichtfried, Mario Hirner, Ursula Palmetshofer, Andreas Schaumberger und Obmann Paul Wimmer (von links). Foto: NÖN, Christa Hochpöchler

„Unsere Theatergruppe besteht seit 2018, heute ist unsere dritte Aufführung“, sagte Obmann Paul Wimmer. „Wir spielen am liebsten Komödien, weil wir unser Publikum unterhalten möchten.“ Besonders freut den Obmann, dass die Laientruppe mit Andreas Schaumberger, Victoria Kloimwieder und Noel Hirner drei neue Darsteller gewinnen konnte. Das Publikum war begeistert und spendete lautstark Applaus.

