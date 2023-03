Landjugend Allhartsberg: Ba-Ba-Banküberfall

Die Mitglieder der Landjugend Allhartsberg luden auch heuer wieder in der Fastenzeit zum Theater ein. Die Komödie „Hände hoch, wir sch(l)ießen!“ in drei Akten von Regina Harlander, die das Bankenwesen aufs Korn nimmt, bereitete vielen Besuchern und Besucherinnen einen lustigen Theaterabend im Vereinshaus. Gemeinsam mit der Regisseurin Karin Schnabl hatte die motivierte Theatercrew fleißig geprobt, um ihre schauspielerischen Fähigkeiten zu optimieren und perfekt an das Stück anzupassen. Das Publikum dankte mit begeistertem Applaus.

Die letzten Aufführungen finden am Freitag, 31. März, 20 Uhr, und am Samstag, 1. April, 19 Uhr, statt.

Foto: LJ Allhartsberg

