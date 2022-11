Volksbühne Waidhofen/Ybbs: Uschi gastiert daheim

Natürlich wäre es wohltreffender zu titeln: Nocchieri gastiert in Waidhofen und nicht „daheim“. Tatsache ist aber, dass die geborene Wienerin und Leiterin des Stockerauer Lenautheaters immer mehr Waidhofnerin geworden ist.

Da sie inzwischen in Waidhofen auch einen festen Wohnsitz innehat, gilt sie vielen als Waidhofnerin. Besonders den Ensemble-Mitgliedern der Volksbühne, in deren Reihen und Herzen sie sich über Jahre als Regisseurin der Schlosshofspiele eingeschrieben hat. Am 25. und 26. November kommt sie nun als Schauspielerin in der Rolle der Maria in Peter Turrinis „Josef und Maria“ in den Schlosskeller des Rothschildschlosses.

In dem 1980 im Rahmen des Steirischen Herbsts uraufgeführten Theaterklassiker zur Weihnachtszeit treffen sich am Heiligen Abend nach Ladenschluss zwei einsame Seelen im bereits geschlossenen Kaufhaus. Einerseits die Gelegenheitsputzfrau Maria und dazu Josef, ein Mann von der Wach- und Schließgesellschaft, der in dieser Nacht seine dienstlichen Runden absolviert. „Es sind zwei Verlierer der Wohlstandsgesellschaft, die an diesem Abend allein ankommen“, sagt Nocchieri, „und die einander gerade in dieser Einsamkeit finden.“

Eigenproduktion des Theatervereins „Salottino“

Zunächst zögernd erzählen sie über ihr Leben, ihre Sehnsüchte und Träume. Komisches mischt sich mit Tragischem, Gegenwart mit Vergangenheit. Resigniert und enttäuscht vom Leben, kommen die beiden langsam miteinander ins Gespräch und so einander näher.

„Dabei blühen sie im Bemühen um den jeweilig anderen noch einmal auf“, verrät Nocchieri. Für „kleines Theater“ hat Nocchieri vor einigen Jahren den Theaterverein „Il Salottino“ (ital. für „Der kleine Salon“) gegründet. Das Stück kommt unter der Regie von Brigitte Pointner zur Aufführung. Die Rolle des Josef gibt Franz Josef Weiss, mit dem Nocchieri 2019 erfolgreich in Retz Turrinis „Rozznjogd“ gespielt hat.

Premiere ist am 11. 11. in Neulengbach. Die Produktion macht Station auf deren Bühne 16 in Wien (17. 11.), im Schüttkasten Retz (1., 8. und 11. 12.) sowie in Waidhofen (25. und 26.11.). Und viele werden das als Uschis „Heimspiel“ werten.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.