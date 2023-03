Waidhofen/Ybbs: „Frau sein – Frei sein“ im Sturmfrei

Am Samstag, 1. April, von 14 bis 18 Uhr, leitet Bernadette Stiebitzhofer vom Verein TamTam im Werk- und Denkraum Sturmfrei zum zweiten Mal einen Theaterworkshop zum Thema „Frau sein – Frei sein“.

Zum Inhalt: Es sind unzählige Themen, die Frauen beschäftigen: Wie lässt sich als Frau der männliche Leistungsdruck mit der Urweiblichkeit vereinen? Wie geht frau mit sich selbst in Situationen um, die sie verunsichern? Wie ist die eigene Körperhaltung, das eigene Auftreten? Wie glaubt sie, auf andere zu wirken und wie wirkt sie tatsächlich? Wie kann sie zu sich selbst stehen und das Selbstbewusstsein aufbauen, das in bestimmten Situationen einfach abhanden kommt? All das und noch mehr werden die Teilnehmerinnen im Workshop behandeln, sie arbeiten an sich, an ihrem Ich, an ihrer innerlichen und äußerlichen Freiheit als Frau.

Aufgrund der Thematik findet der Workshop im geschützten Sturmfrei ausschließlich für Frauen statt. Der Workshopbeitrag beträgt 25 Euro (20 Euro für Mitglieder). Anmeldungen sind unter info@foerderbandl.at möglich.

Nähere Infos: www.foerderbandl.at

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.