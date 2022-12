HAK Waidhofen/Ybbs: Future Day zur Kreislaufwirtschaft

Werbung

Im Rahmen des Übungsfirmenunterrichts befassten sich die Schülerinnen und Schüler des 4. Jahrgangs der Handelsakademie zusammen mit den Studenten der Fachhochschule St. Pölten mit den Themen Kreislaufwirtschaft, Abfallwirtschaft und Recycling. Organisiert wurde dieser Thementag in Kooperation mit dem Magistrat Waidhofen und der FH St. Pölten.

Nach dem Welcome und Get-together an der HAK präsentierten Studenten aus Brasilien, Rumänien, Portugal, Ungarn, Deutschland, Österreich und Lettland am beta campus Best-Practice-Beispiele zum Thema Abfallwirtschaft und lernten auch Ziele und Vision von beta world durch Campusmanagerin Verena Brandstetter kennen.

Bei einem „joint lunch“ im Rathaus erläuterte Umwelt-, Klimaschutz- und Bildungsstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer Maßnahmen der Stadt zur klimaaktiven Standortentwicklung. Beim Rundgang im Wertstoffzentrum wies Umweltbereichsleiter Thomas Fleischanderl auf die Tatsache hin, dass „circular economy“ (Kreislaufwirtschaft) zukünftig immer bedeutsamer wird und ein wichtiger Faktor ist, um Kosten zu reduzieren.

