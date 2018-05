Auch heuer lässt die Stadt Waidhofen wieder eine Woche lang ihre Vielfalt sowie das Miteinander in der Stadt hochleben. Mit verschiedenen Events sollen unter dem Motto „Building Bridges – Waidhofen ist Welt“ von 4. bis 9. Juni das Verbindende in den Vordergrund gerückt und Gemeinschaft erfahrbar gemacht werden.

„Die Menschen, die hier leben, bereichern mit ihrer Vielfalt unsere Stadt“, betont Bürgermeister Werner Krammer. „Nur gemeinsam können wir Waidhofen noch lebenswerter machen. Miteinander leben, arbeiten und feiern wir.“

„Frühstück der Kulturen“ als Höhepunkt

Höhepunkt des diesjährigen Veranstaltungsreigens ist das „Frühstück der Kulturen“, bei dem das zehnjährige Fairtrade-Jubiläum der Stadt gefeiert wird. Im Fokus des Kulturfrühstücks steht heuer Kaffee, der von Frauenhand in Südamerika gemacht wird. Zu diesem werden Frauenrechtsreferentin Anna Raab sowie ein Referent der Fairtrade-Kaffeeindustrie wissenswerte Infos vermitteln. Beim Frühstück selbst werden wieder Köstlichkeiten aus aller Welt zubereitet.

Eröffnet wird die „Building Bridges“-Themenwoche bei einem Konzert von Naschmarkt im Rothschildschloss. Aber auch ein Kindertheater, das dazu anregen soll, über Angst und Vorurteile nachzudenken, sowie der Dokumentarfilm „Mein Stottern“ und eine Lesung von Ex-Vizekanzler Erhard Busek und Diplomat Emil Brix stehen am Programm. Zum Abschluss der Themenwoche werden am „Tag der Nachbarschaft“ noch zahlreiche Grätzelfeste in allen Teilen der Stadt gefeiert. „Damit soll gezeigt werden, dass Toleranz und Akzeptanz bereits im Kleinen beginnen. Jeder kann hier Brücken zu seinen unmittelbaren Nachbarn bauen“, sagt Krammer.