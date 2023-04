Bergbauernschule Hohenlehen: Bundessieg bei Braunvieh

An der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Weitau (Tirol) wurde kürzlich zum fünften Mal der bundesweite Tierbeurteilungs-Bewerb der Landwirtschaftsschulen veranstaltet. Dabei gingen 31 Teams von 26 Landwirtschaftsschulen aus ganz Österreich mit über 120 Schülerinnen und Schülern an den Start, die ihr Wissen rund um die praktische Rinderzucht eindrucksvoll unter Beweis stellten. Niederösterreich war mit den Fachschulen Hohenlehen, Hollabrunn, Pyhra und Warth beim Wettbewerb vertreten. Den Einzelsieg beim Braunvieh sicherte sich Lukas Teurezbacher von der Bergbauernschule Hohenlehen. Er ist nun Bundeschampion.

„Beim Bewerb galt es das äußere Erscheinungsbild der Kühe möglichst exakt zu beurteilen und Folgerungen für die Zucht und Genetik abzuleiten. Diese Analyse der Stärken sowie Schwächen hat einen wesentlichen Einfluss auf die Haltung der Tiere“, informierte Tierzuchtlehrerin Maria Ottenschläger von der Fachschule Hohenlehen. „Dieses Know-how ist für die Jungzüchterinnen und Jungzüchter die Basis für die künftige Arbeit in der Rinderzucht“, sagte Ottenschläger, die gemeinsam mit Direktor Peter Prietl von der LFS Kobenz (Steiermark) den Bewerb organisierte. Als Veranstalter zeichnet die EUROPEA AUSTRIA, das EU-weite Netzwerk der landwirtschaftlichen Bildungseinrichtungen, verantwortlich.

Die Teilnehmerinnen und Teilner aus Niederösterreich. Foto: EUROPEA AUSTRIA

„Ich gratuliere herzlich den frisch gekürten Champions der Tierbeurteilung, die mit fachlichem Wissen und professioneller Arbeit mit den Tieren beeindruckten. Dies eröffnet vielversprechende Zukunftsperspektiven, denn die Rinderzucht bildet das Rückgrat der österreichischen Landwirtschaft. Dafür sind gesunde und robuste Tiere notwendig, die von fachlich kompetenten Bäuerinnen und Bauern betreut werden“, betonte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Den Gesamtsieg in der Einzelwertung holte Schülerin Magdalena Märzinger (ABZ Hagenberg, OÖ) mit ihrer Fleckvieh-Kuh. Sie geht somit nächstes Jahr für Österreich bei der Agrar-Messe „Salon International de l'Agriculture“ (SIA) in Paris beim Tierbeurteilungs-Bewerb an den Start. Den Schulbewerb sicherte sich das Agrarische Ausbildungszentrum Hagenberg (OÖ) vor der HBLA Ursprung (Salzburg) und den Gastgebern von der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Weitau.

