29 neugeborene Kätzchen in Allhartsberg einfach ausgesetzt

Vier zwei Tage alte Katzenbabys wurden am Mittwochabend der Vorwoche in der Angerholz-Siedlung in Allhartsberg gefunden. Die Tiere wurden daraufhin zu einer Mitarbeiterin des Tierschutzvereins Ybbstal gebracht, die sich liebevoll um die Kätzchen kümmerte und versuchte sie aufzupäppeln. Die Tiere seien jedoch voller Fliegeneier und komplett ausgekühlt gewesen, berichtet der Tierschutzverein. Trotz intensiver Betreuung seien sie leider verstorben.

Foto: TSV Ybbstal

Erst am 1. September wurden in Neumarkt ebenfalls sechs ausgesetzte Kätzchen gefunden. Auch diese Tiere seien trotz intensiver ärztlicher Betreuung gestorben, berichtet der Tierschutzverein.

Wie der Tierschutzverein Ybbstal ebenfalls mitteilt, seien von Anfang August bis vergangene Woche 29 ausgesetzte Katzenbabys zwischen Allhartsberg, Purgstall, Neumarkt, Biberbach, Neuhofen, Aschbach und Waidhofen gefunden worden. Man sei fassungslos und komplett an den Grenzen angelangt, heißt es seitens der ehrenamtlichen Tierschützer.

Foto: TSV Ybbstal

Der Tierschutzverein Ybbstal appelliert an alle Katzenbesitzer, Freigänger-Katzen kastrieren zu lassen. Da sich die Tiere sehr schnell vermehren, könne nur so unnötiges und grausames Tierleid verhindert werden.