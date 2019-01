„Auch ohne Gelder der Gemeinde mit voller Kraft weiter“ .

Der Tierpark am Buchenberg bleibt weiter bestehen, ließ die Stadt Waidhofen gestern in einer Aussendung wissen. Allerdings werde es seitens der Stadt keine Subventionen mehr geben, da man der Meinung sei, dass der Betrieb in der bisherigen Form ordnungsgemäß und wirtschaftlich nicht weitergeführt werden könne. Die NÖN berichtete.