Die am 28. Juli aus ihrem Gehege im Tierpark Buchenberg entkommenen Luchse halten die Stadt nach wie vor in Atem. Wie die NÖN berichtete, wurden die an sich scheuen Tiere von Wanderern und Joggern schon mehrfach gesichtet und dabei sogar fotografiert und gefilmt.

Am Freitag der Vorwoche verschärfte sich die Situation um die beiden Tiere jedoch, nachdem Luchsweibchen „Cleo“ einen Hund am Buchenberg attackiert und verletzt hatte. Der Hund wurde von einer Frau, die mit ihren beiden Enkelkindern unterwegs war, an der Leine geführt, als die Raubkatze das Haustier von vorne angriff und durch Bisse am Kopf verletzte. Die Frau schildert, dass der Luchs erst nach mehreren Hieben vom Hund abließ, danach jedoch stehenblieb und die Gruppe, die sich rückwärtsgehend entfernte, beobachtete.

privat

„Aufgrund dieses Vorfalles rate ich allen Waidhofnern dringend von einem Besuch des Buchenbergs ab“, wurde Bürgermeister Werner Krammer daraufhin in einer Aussendung des Magistrats zitiert. „Der Buchenberg ist ab sofort gesperrt. Die Sicherheit der Bevölkerung ist unser höchstes Anliegen!“ Um eine amtliche Sperre handelt sich dabei nicht, lediglich um eine dringende Empfehlung.

„Da bisher alle Fang- und Betäubungsversuche seitens des Tierparkbetreibers erfolglos waren, habe ich die Landesregierung und die Landespolizeidirektion ersucht, zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen auch ein Abschuss möglich ist“, wurde Krammer weiter zitiert. Diese Ankündigung des Stadtchefs sorgte für eine Welle der Empörung in den sozialen Medien.

Eine Facebook-Gruppe, die sich gegen den Abschuss des Luchses aussprach, wurde gegründet und eine Online-Petition ins Leben gerufen. Bis Redaktionsschluss sprachen sich 595 Personen derart gegen einen Luchsabschuss aus. Auch bei der NÖN gingen mehrere Stellungnahmen und Leserbriefe zum Thema ein. Die Tötung eines artgeschützten Muttertiers mit seinem Jungen, das für den Menschen keinerlei Gefahr darstellt, werde von der Bevölkerung mit Sicherheit nicht mitgetragen, heißt es da etwa.

Stadtchef nimmt über Facebook Stellung

Bürgermeister Krammer gab daraufhin am Samstagmittag via Facebook ein Statement ab, in dem er den Vorfall mit dem Hund schilderte und auf seine Verantwortung als Bürgermeister, alle erforderlichen Maßnahmen zur Sicherheit der Besucher des Buchenbergs zu prüfen, verwies. Dazu gehöre im äußersten Fall auch ein Abschuss. Diesen Fall strebe er jedoch nicht an, er werde hoffentlich nicht eintreten, stellte der Stadtchef klar.

Vielmehr würden alle Anstrengungen in die Wege geleitet, die Tiere lebend zu fangen. So wurden nun Lebendfallen aufgestellt und Christian Fuxjäger, Luchs-Experte des Nationalparks Kalkalpen, hinzugezogen. „Ich möchte mir aber nicht vorwerfen müssen, im Falle eines gravierenderen Vorfalles nicht alle Eventualitäten erörtert und vorbereitet zu haben“, hielt Krammer fest. „Ich gehe an diese Sache mit allem Ernst heran. Letztendlich habe ich hier eine Verantwortung, die mir niemand abnehmen kann.“

Eine Flut an Facebook-Kommentaren folgte, wobei sich Unterstützer und Kritiker des Stadtchefs gleichsam höchst emotional zu Wort meldeten. Kritik hagelte es aber auch an Tierparkbetreiber Andreas Plachy.

privat

Diesen hatte der Bürgermeister bereits in einer Stellungnahme am Donnerstag in die Pflicht genommen. „Obwohl der Magistrat den Tierparkbetreiber bereits seit geraumer Zeit mit Nachdruck zum Handeln aufgefordert hat, habe ich nicht den Eindruck, dass dieser auch alle notwendigen und möglichen Maßnahmen ergriffen hat“, sagte Krammer. „Ich hoffe, dass der Tierpark seinen Verpflichtungen zum Einfangen der Tiere endlich nachkommt, die derzeitige Situation ist mehr als unbefriedigend. Da die Tiere laufend an denselben Stellen gesichtet werden und offenbar auch nicht scheu sind, ist es völlig unverständlich, warum es seit geraumer Zeit nicht gelingt, die Luchse zu fangen.“

Bis Redaktionsschluss am Dienstagmittag konnten Luchsweibchen „Cleo“ und ihr Junges jedoch nach wie vor nicht eingefangen werden. Wie Luchs-Experte Fuxjäger und der Luchsbeauftragte des Landes NÖ Felix Knauer festhalten, gehe für Menschen vom Luchs keine Gefahr aus. Es wird jedoch auch empfohlen, den Buchenberg vorerst nicht mit Hunden zu bewandern. Beide Experten sollen demnächst an einem Luchsgipfel im Rathaus teilnehmen.