Einfach ausgesetzt wurde am vorvergangenen Samstag ein Hund auf der Kreuzgruberhöhe. Eine Bäuerin hatte in den frühen Morgenstunden während der Stallarbeit beobachtet, wie ein Auto an der Kreuzung stehenblieb, jemand mit einer Taschenlampe ums Auto herum leuchtete und dann wieder wegfuhr. Ein schwarzer, großer Hund blieb zurück.

Das Tier blieb bei der Kreuzung, erkundete etwas die Umgebung, kehrte aber immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Nach zwei Tagen verständigte die Bäuerin die Obfrau des Tierschutzvereins Ybbstal, Sabine Offenberger, die sich auf den Weg zur Kreuzgruberhöhe machte. „Der Hund war sehr verschreckt und verstört und irrte im Schneegestöber umher“, berichtet Offenberger. „Es gelang nicht, ihn anzulocken und zu sichern, und so haben wir die Bauern in der Umgebung sowie die Jägerschaft um Hilfe gebeten.“ Am Dienstag der Vorwoche wurde dann gemeinsam eine Lebendfalle aus dem Tierpark Haag platziert. Mit Erfolg: In den Morgenstunden ging das hungrige Tier in die Falle und konnte gesichert werden.

Ausgesetzter Hund wurde Konrad getauft

Die Obfrau des Tierschutzvereins nahm den Hund dann mit nach Hause, um ihn zu versorgen. Dort konnte das Tier dann auch endlich zur Ruhe kommen. „Mittlerweile hat sich der Hund gut akklimatisiert“, berichtet Offenberger. „Ich habe ihn Konrad genannt, weil er in Konradsheim gefunden wurde. Konrad hat sich schnell von einem sehr scheuen Hund zu einem zutraulichen Kerlchen entwickelt. Er ist sehr freundlich, liebt es, gestreichelt zu werden, und sucht den Kontakt zum Menschen.“

Konrad ist ein Mischlingsrüde, fünf bis sieben Jahre alt, nicht kastriert und auch nicht gechippt. Das soll nun nachgeholt werden. Auch ein Tierarztcheck samt Impfung wird noch durchgeführt. Danach soll ein neues Heim für Konrad gefunden werden. Interessenten können sich telefonisch oder über das Kontaktformular auf der Homepage melden.

Außerdem bittet die Obfrau des Tierschutzvereins Ybbstal die Bevölkerung um Mithilfe: „Falls jemand den Hund kennt oder etwas gesehen hat, das zum Täter führen könnte, bitten wir um Hinweise.“