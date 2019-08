Frau entdeckte völlig ausgehungerte Tiere zufällig auf Felsvorsprung an der Ybbs bei Waidhofen und verständigte den Tierschutzverein.

Zwei Babykätzchen einfach an der Ybbs ausgesetzt .

„Die Brutalität der Menschen Tieren gegenüber wird immer herzloser und abscheulicher“, ärgert sich die Obfrau des Tierschutzvereins Ybbstal Sabine Offenberger. Grund für den Ärger der Tierschützerin sind zwei Babykätzchen, die in der Vorwoche am Zeller Ybbs-ufer einfach ausgesetzt worden waren. Eine Frau entdeckte die beiden dreifärbigen Kätzchen am Freitag zufällig auf einem Felsvorsprung und verständigte den Tierschutzverein.

„Wenn sie nicht zufällig entdeckt worden wären, wären sie mit Sicherheit gestorben“Sabine Offenberger, Tierschutzverein Ybbstal

Obfrau Sabine Offenberger rückte aus, um die Tiere zu bergen. „Die Kätzchen befanden sich an einem Schotterweg, der gegenüber dem Krankenhaus zur Ybbs hinunter führt, auf einem Felsvorsprung“, berichtet Offenberger. „Sie waren nicht leicht sichtbar. Ich musste schon etwas raufklettern, um zu ihnen zu gelangen.“

Die Obfrau des Tierschutzvereins brachte die etwa drei Wochen alten Katzen zum Tierarzt, wo sie medizinische Erstversorgung erhielten und derzeit noch stationär behandelt werden.

„Die beiden Kätzchen hätten dort oben keine Chance gehabt. Wenn sie nicht zufällig entdeckt worden wären, wären sie mit Sicherheit gestorben“, sagt Offenberger. „Die Tiere sind total ausgehungert, nur Haut und Knochen, leiden unter Katzenschnupfen und haben vereiterte Augen, was ohne Behandlung zur Erblindung führt.“

Ob beide Kätzchen durchkommen werden, war bei Redaktionsschluss noch fraglich. Eines der beiden Tiere befand sich in einem sehr schlechten Zustand.

Tierschutzvereins-Appell: Katzen nicht aussetzen

Der Tierschutzverein Ybbstal bittet die Bevölkerung um Hinweise, falls jemand die Kätzchen kennt oder gesehen hat, wer die Tiere dort abgelegt hat, damit eine Anzeige eingebracht werden kann.

„Seit die Privatvermittlung verboten ist, kommt es immer häufiger vor, dass Tiere – vor allem Katzen – einfach ausgesetzt werden“, berichtet Offenberger. Die Tierschutzvereins-Obfrau appelliert, unerwünschte Tiere nicht einfach auszusetzen, sondern sich beim Tierschutzverein zu melden. „Wir beraten gerne und helfen auch gerne bei der Vermittlung.“