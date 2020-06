Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Stadtfeuerwehr am Dienstag dieser Woche in die Waidhofner Höhenstraße ausrücken. Ein Reh, das offenbar durch einen Gartenzaun huschen wollte, war stecken geblieben und konnte nicht mehr vor noch zurück. Mit einem hydraulischen Spreitzer drückte die Feuerwehr der Zaun auseinander und befreite das eingeklemmte Tier. Anschließend wurde der Zaun wieder in seine ursprüngliche Form gebogen.