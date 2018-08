„Hundstage“ – so wird die heißeste Zeit des Jahres von Mitte Juli bis Mitte August genannt. Und die Temperaturen machten diesem Namen vergangene Woche auch im Ybbstal alle Ehre: Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius zeigten die Thermometer an – und auch die kommende Woche verspricht noch keine Abkühlung.

Bis zu 37 Grad werden prognostiziert. Während es viele zur Abkühlung an die Ybbs zieht, die so warme Temperaturen aufweist wie noch nie, macht anderen die Hitzewelle gesundheitlich zu schaffen. „Vor allem ältere und gebrechliche Menschen leiden unter den hohen Temperaturen“, weiß Opponitz’ Gemeindeärztin Doris Hofbauer-Freudenthaler. „Viele klagen über Kreislaufprobleme und Schwindel aufgrund der großen Hitze. Grund dafür ist meist Flüssigkeitsmangel“, meint Hofbauer-Freudenthaler.

Nicht mehr Patienten und Einsätze als sonst

Um den Körper auch bei hohen Temperaturen gesund zu erhalten, sei es wichtig, viel zu trinken. „Zwei bis drei Liter am Tag sind das Minimum“, rät auch Pressesprecher Sebastian Bohlheim vom Roten Kreuz. Außerdem solle man täglich mindestens drei Stunden im Kühlen bzw. an schattigen Plätzen verbringen.

Trotz der Hitze verzeichnen sowohl das Rote Kreuz als auch das Landesklinikum Waidhofen kein erhöhtes Patientenaufkommen. „Glücklicherweise haben wir nicht mehr Einsätze als sonst“, sagt Bohlheim. „Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass es im Sommer bei uns jetzt immer heißer ist und sind dadurch vorsichtiger.“

Vorbeugende Maßnahmen, um einen Arztbesuch oder einen Krankenhausaufenthalt vermeiden zu können, kennt Bezirksärztevertreter Christian Eglseer: „Die Wohnung sollte am besten in den Nachtstunden gelüftet werden. Beim Duschen empfiehlt es sich, lauwarm statt kalt zu duschen, das gilt auch für Getränke: Handwarm ist besser als kalt.“ Eglseer warnt aber auch bei der Einnahme von Arzneien, dass es eine Reihe von Medikamenten gibt, die ab einer gewissen Temperatur an Wirkung verlieren beziehungsweise sogar schädlich werden können. Hier gilt es, sicherheitshalber Arzt oder Apotheker zu fragen.

Autobatterien leiden unter der Hitze

Nicht nur die Menschen leiden an der großen Hitze, heiße Tage können auch Autos zu schaffen machen. „Entgegen des allgemeinen Glaubens, dass Autobatterien nur durch die Kälte gefährdet wären, ist gerade die Hitze fast noch schädlicher. Im Winter verliert eine Batterie schleichend an Leistung, im Sommer kann es schon von einem Startvorgang zum anderen aus sein“, weiß Johann Biringer, ÖAMTC-Stützpunktleiterstellvertreter. Abgefahrene Winterreifen können auch zum Problem werden, wenn die Gradzahlen im Thermometer steigen. „Wenn im Sommer die Winterreifen im Kreisverkehr bei normaler Geschwindigkeit quietschen, ist es Zeit sich neue Reifen zuzulegen“, weiß ARBÖ-Einsatzleiterstellvertreter Franz Halbertschlager.

Am wichtigsten ist aber, Kinder und Tiere nicht im Auto zurückzulassen. Mindestens einmal pro Woche musste der ÖAMTC im Bereich Amstetten in letzter Zeit ausrücken, weil jene unabsichtlich im Fahrzeug eingesperrt wurden. „Wichtig ist, in so einem Fall Ruhe zu bewahren, um die Kinder nicht zu verängstigen“, rät Biringer.