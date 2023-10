Herbstliches Konzert zum Nationalfeiertag

Zu Beginn hieß der Obmann der TMK Sonntagberg, Anton Besendorfer, das Publikum und die Ehrengäste willkommen und übergab anschließend das Wort an den Moderator des Abends, Martin Pfeiffer. In der ersten Hälfte spielte der Verein insgesamt fünf Lieder, ehe man mit dem Lied „Unsere Reise“ in die Pause überleitete.

In der zweiten Hälfte hatten auch Jungmusikerinnen und Jungmusiker des Musikschulverbands Region Sonntagberg-Ostarrichi die Chance, auf der Bühne ihr Können an den Tag zu legen. Gemeinsam mit dem Rest der TMK spielten sie die Lieder „Winnetou & Old Shatterhand“ und „Pirates Of The Carribean“.

Auch die Jungmusikerinnen und Jungmusiker durften mitspielen. Foto: Stefanie Grasberger

Nach den Titeln ehrte der Fanclub der Kapelle die Jungmusikerin Lisa Hochpöchler, die das Bronzeabzeichen auf der Querflöte geschafft hatte. Außerdem erhielt der Verein vom Fanclub ein Budget von 1.000 Euro für die Reparatur von Instrumenten.

Mit Standing Ovations bedankte sich das Publikum. Foto: Stefanie Grasberger

Im Anschluss musizierte die TMK Sonntagberg noch die letzten beiden Stücke des Programms, bevor die Besucherinnen und Besucher durch Standing Ovations und viel Applaus eine Zugabe verlangten. Nach der Zugabe mit dem Lied „Egerländer Fuhrmannsmarsch“ bedankte sich abschließend Kapellmeister Christian Kriegl für den Abend.