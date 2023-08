Streich in Waidhofner Schule artete aus: Über 100.000 Euro Schaden

An einem Freitagnachmittag Mitte Mai sollen ein 15- und ein 16-Jähriger die Toilette im ersten Stock einer Schule in Waidhofen an der Ybbs verstopft und geflutet haben. Der dadurch verursachte Schaden beträgt über 127.000 Euro. Dafür mussten die beiden Jugendlichen am Dienstag vor einen Richter treten. Während sich beide bei der Polizei geständig zeigten, beteuerte der 16-Jährige vor Gericht seine Unschuld. Die Drittangeklagte, eine 2008 geborene Jugendliche, erschien nicht zur Verhandlung.

Der Erstangeklagte gab an, dass er und der Zweitangeklagte an diesem Nachmittag in Waidhofen unterwegs waren. Weil einer von ihnen auf die Toilette musste, begaben sie sich auf das Schulgelände. Dort kam ihnen die Idee, das WC zu verstopfen. Während der Zweitangeklagte angeblich Klopapier in den Abfluss stopfte, soll der Erstangeklagte eine 10-Cent-Münze in die Spülung geklemmt haben, um diese zu fixieren.

Verhandlung bezüglich Zweit- und Drittangeklagten vertagt

Die Aktion führte dazu, dass die Toilette im ersten Stock überschwemmt wurde und dadurch dort und in den darunter liegenden Räumen im Erdgeschoß und im Keller ein Schaden im Wert von 127.598,12 Euro entstand. Dieser Schaden wird von der Versicherung der Schule abgedeckt.

Weil der 15-jährige Erstangeklagte Verantwortung für den Vorfall übernahm, wurde sein Verfahren diversionell erledigt. Er musst 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Der Zweitangeklagte zeigte sich allerdings, im Gegensatz zu seiner Aussage bei der Polizei, nicht geständig. Er gab an, dass er zwar das Klopapier in die Toilette gestopft hatte, damit aber keine Überschwemmung verursachen wollte. Anders als vor der Polizei behauptete er nun, nicht gewusst zu haben, dass sein Komplize die Münze in die Spülung gesteckt hatte.

Die Drittangeklagte, die eine falsche Aussage vor der Polizei gemacht haben soll, erschien nicht zum Termin. Um den Polizisten, der die Befragung des Zweitangeklagten durchgeführt hat, und die Drittangeklagte zu befragen, wurde die Verhandlung auf den 28. September vertagt.