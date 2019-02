Nachdem der Schlagzeuger Daniele Rausso nach London übersiedelt ist und die beiden Sängerinnen Lisi Tejral und Julia Hintsteiner Babypause machen, musste The Madfred Music Club rund um Frontmann „Madfred“ Hörmann nach neuen Musikern suchen. Diese hat man mit Tanja Neuheimer, Pia Grabner und Lukas Salzer auch gefunden und TMMC kann nun getrost seine vierte Tour, die „Heartbreaker“-Tour, starten.

Der Tourauftakt findet am Freitag, 8. März, 20 Uhr, im Plenkersaal in Waidhofen statt. Mit dabei sind auch wieder hochkarätige Gastmusiker wie zum Beispiel der Shooting Star der letzten Staffel von „The Voice of Germany“ Alexander Eder, die österreichische Pop-Künstlerin KTEE, Multiinstrumentalistin TheresaTheresita, Lokalmatadorin Karin Komatz, der bislang jüngste Gastmusiker Jonas Grübler sowie Jazz-Trompeter Stefan Fellner und Johannes „Tschuxi“ Wagner.

Karten für das Konzert sind im Tourismusbüro Waidhofen, via Ö-Ticket und im NÖN-Ticketshop erhältlich. Die NÖN verlost auch wieder zweimal zwei Karten. Dazu einfach eine E-Mail an redaktion.ybbstal@noen.at schreiben.