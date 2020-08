Wohin des Weges?

Direkt in Ybbs von der Donau abzweigend führt der Ybbstalradweg 107 Kilometer gen Süden. In seinem Herzstück zwischen Waidhofen und Lunz am See führt er großteils auf der ehemaligen Bahntrasse der Ybbstalbahn. Angenehmes Terrain für Radler: Aufgrund seiner Vergangenheit als Bahntrasse ist der heutige Ybbstalradweg völlig eben, weg vom Autoverkehr – aber immer ganz nahe am Fluss.

Um wieder zurück zum Startpunkt zu gelangen, gibt es den Radtramper-Bus und das Ybbstal-Radtaxi. Infos: ybbstalradweg.at

Im Detail

Schwierigkeit: mittel

Strecke: 108,23 Kilometer

Aufstieg: 604 Höhenmeter

Abstieg: 222 Höhenmeter

Dauer: 7 Stunden

Niedrigster Punkt: 219 Meter

Höchster Punkt: 612 Meter