Winterurlaub im Ybbstal: Das Hoffen auf Schnee

Nach den starken Schneefällen einige Wochen vor Weihnachten kletterten die Temperaturen im Mostviertel rund um die Feiertage stetig nach oben. Auch wenn dies nicht die besten Voraussetzungen für einen Skiurlaub bot, konnten einige Skigebiete zumindest teilweise geöffnet halten.

„Frau Holle meinte es Anfang, Mitte Dezember gut mit uns“, erzählt Andreas Hanger, Geschäftsführer des Skigebiets Forsteralm. „Zusätzlich konnten wir die tiefen Temperaturen im Dezember nutzen, um für die Auwiese und den Bereich der Skischule ausreichend Kunstschnee zu produzieren. Angesichts der Wetterlage sind wir daher mit der bisherigen Saison und den Besucherzahlen sehr zufrieden. Besonders freut uns, dass alle Kinder-Skikurse durchgeführt werden konnten.“ Das interkommunal geführte Skigebiet startete heuer mit einer neuen Positionierung in die Saison. Als Schwerpunkte setzt man auf Familienskifahren, Schneeschuhwandern und Skitouren. Auf die Frage, wie die letzten beiden Punkte angenommen werden, antwortet Hanger: „Aufgrund der allgemeinen Schneelage können wir dazu noch keine seriöse Einschätzung geben. Wir sehen aber einen klaren Trend zum Tourengehen und Schneeschuhwandern. Die Forsteralm ist ein wunderbarer Naturraum und wird so unmittelbar erlebbar.“ Bisher konnte die Forster alm in diesem Winter an 18 Betriebstagen 6.500 Eintritte verzeichnen. Auch am vergangenen Wochenende war das Skigebiet noch befahrbar, mittlerweile brauche es aber dringend Neuschnee, berichtet Hanger.

Herbert Zebenholzer ist als Geschäftsführer der Tourismus-Interessensgemeinschaft Ybbstaler Alpen unter anderem für die Skigebiete Königsberg, Lackenhof und Hochkar verantwortlich. Er erzählt: „Am Königsberg konnten wir vor Weihnachten drei, vier Tage fahren, seither stehen wir. Lackenhof und Hochkar sind, beziehungsweise waren aktiv und sehr gut besucht. Dort wo es geht, herrschen auch perfekte Bedingungen vor.“ Seit Montag ist das Skigebiet Lackenhof-Ötscher nun geschlossen. Beliebte Alternativprogramme an schneearmen Tagen seien zum Beispiel die zahlreichen Wandermöglichkeiten, das Ybbstaler Solebad oder das Haus der Wildnis, berichtet Zebenholzer.

Viele Möglichkeiten für Ausflüge ins Ybbstal

Über einen sehr guten Zulauf durfte sich das Ybbstaler Solebad in Göstling freuen. War die Frequenz bis Jahresende noch „normal“, so verzeichnet man seit Jänner im Schnitt rund 700 Besucherinnen und Besucher pro Tag. Am 3. Jänner hatte man mit 898 Eintritten einen Höchstwert. „Wir waren zuletzt schon sehr gut besucht in den Ferien. Die Sitz- und Liegemöglichkeiten waren zu Mittag oft schon vollständig belegt – egal wie draußen das Wetter war“, schildert Birgit Fallmann. Relativ hektisch wurde es am 5. Jänner, als ein Stromausfall bei einer nahen Trafostation das Solebad kurzfristig lahmlegte und das Bad zwischenzeitlich geräumt werden musste.

Mehr Besucherinnen und Besucher als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs kamen in den Ferien in das Haus der Wildnis in Lunz am See. „Besonders gut ist auch unser Kino-Kinderprogramm am 24. Dezember angenommen worden“, meint Hausherrin Katharina Pfligl.

Die Eishalle Waidhofen feiert heuer die 30. Saison (die NÖN berichtete). Betreiberin Christine Mairhofer freut sich über regen Zulauf aus der ganzen Region: „Wir sind sehr zufrieden, wie die Weihnachtsferien gelaufen sind. Wir hatten viele auswärtige Eisläuferinnen und Eisläufer. Die Leute besuchen zum Beispiel die Großeltern in Waidhofen und suchen dann nach einem Programm für die Kinder, da bietet sich die Eishalle an.“ Die milden Temperaturen der letzten Wochen machen sich hier natürlich auch bemerkbar, auch in Bezug auf die Energiekosten. „Wenn es so föhnig ist wie letzte Woche, wird es schwieriger, das Eis in gutem Zustand zu erhalten“, erzählt Mairhofer.

