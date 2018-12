Acht Ybbstaler Gemeinden sowie knapp 100 Betriebe haben am Montagabend den offiziellen Startschuss für die Tourismuskooperation „Ybbstaler Alpen“ gegeben. Bei einer außerordentlichen Generalversammlung in Göstling bekannten sie sich zur touristischen Zusammenarbeit über die Ortsgrenzen hinweg. Den Ybbstaler Alpen gehören die Gemeinden Gaming/Lackenhof, Lunz/See, Göstling, St. Georgen/Reith, Hollenstein, Opponitz, Ybbsitz und Waidhofen an. Partner ist die steirische Gemeinde Landl.

Eisenstraße

Zum Obmann des Vereins „Tourismus-Interessensgemeinschaft Ybbstaler Alpen“ wurde der Göstlinger Bürgermeister Friedrich Fahrnberger gewählt, als Stellvertreter stehen ihm die Gaminger Ortschefin Renate Gruber sowie Hochkar Bergbahnen-Chef Rainer Rohregger zur Seite. Ein 20-köpfiger Vorstand leitet künftig die Geschicke im Tourismus der Region, fachlich unterstützt und begleitet durch die Mostviertel Tourismus GmbH und die Eisenstraße Niederösterreich.

Von einer „historischen Stunde“ sprach Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger: „Das ist ein großer und wichtiger Schritt, der eine neue Dynamik im Tourismus auslösen wird.“ Die Ybbstal-Gemeinden hatten in der Vergangenheit bereits bei Infrastrukturprojekten wie dem Ybbstaler Solebad, dem Ybbstalradweg oder bei den Skigebieten Königsberg und Forsteralm erfolgreich zusammengearbeitet, die Vereinsgründung ist nun der nächste Schritt für eine vertiefende touristische Kooperation.