Riesiges Mural auf ehemaliger Gefängnismauer in Lubljana

Der Waidhofner Spraykünstler RoxS befindet sich auf Europa-Tour. Mit seinem 15 Jahre alten Toyota Corolla bereist er in zwei Monaten zehn Städte in acht europäischen Ländern, um dort Wände zu bemalen. Auf NÖN.at berichtet er über seine Erlebnisse:

„Über Bergstraßen und nie enden wollende Wälder geht es weiter nach Slowenien, genauer gesagt in die Hauptstadt: nach Ljubljana. Der erste Weg führt mich direkt zur Mauer. Allerdings wird die Vorfreude durch strömenden Regen und den nicht allzu schönen Platz in der Stadt getrübt. Etwas demotiviert bereite ich mich für die Sprayaktion am nächsten Tag vor. Laut Wetterbericht soll es ein paar regenfreie Löcher geben.

Foto: RoxS

Die Nacht vergeht und so auch die Demotivation. Ich stehe auf, die Sonne scheint mir ins Gesicht und die Freude ist wieder voll da. Angekommen an der Wand erfahre ich, dass es eine ehemalige Gefängnismauer ist. Und erst jetzt wird mir der Charme dieses Gemäuers wirklich bewusst. An der Oberseite befindet sich Stacheldraht, rings um die Wand ist das alte Gefängnisgebäude. Generell ist die Gegend sehr urban und in die Jahre gekommen.

Foto: RoxS

Ich hole die Fassadenfarbe aus dem Auto und beginne schnurstracks die Wand zu streichen. Schon kommen die ersten Interessenten. Es stellt sich heraus, dass es Deutsche sind – was sehr schön ist, denn nach so vielen Wochen der Einsamkeit tut es wieder mal gut, mit anderen Leuten (vor allem auf Deutsch) tratschen zu können. So verbringe ich viele schöne Stunden an der alten Gefängniswand und kann ein riesig großes Porträt sprühen.

Foto: RoxS

Mit der Stimmigkeit der Farben bin ich sehr zufrieden. Es wirkt alles sehr frisch und fröhlich – so soll es sein. Ein neues Mural, das perfekt an diesen Ort passt. Nach dem ersten Tief in Ljubljana hat sich der Tourneestop als einer der Schönsten bisher herausgestellt. Die Stadt, die Menschen und die Spray-Location waren einfach nur unglaublich. Von der Hauptstadt raus führte mich der Weg in das Hinterland von Slowenien, wo ich noch zwei Tage Pause mache, um mich zu erholen. Nun bin ich auch schon auf dem halben Weg nach Udine (Italien) – von dort melde ich mich wieder.