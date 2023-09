RoxS sprüht Graffiti bei 39 Grad in Kroatien

Der Waidhofner Spraykünstler RoxS befindet sich auf Europatour. Mit seinem 15 Jahre alten Toyota Corolla bereist er in zwei Monaten zehn Städte in acht europäischen Ländern, um dort Wände zu bemalen. Auf NÖN.at berichtet er über seine Erlebnisse:

„Von Ungarn geht es weiter in den Süden nach Kroatien. Ich passiere die Grenze und fahre durch ein kleines Dorf nach dem anderen. Die Tankanzeige geht stetig runter und im Gegenzug die Temperaturanzeige hoch. Bei 39 Grad Celsius stagniert sie allerdings und ich komme an der neuen Wand an.

Nach einer kurzen Inspektion hole ich meine Spraydosen aus dem Kofferraum, um die ersten Striche vorzuziehen. Es ist diesmal ein sehr schöner Spot. An einer großen Straße gelegen, und hinter der Mauer gibt es eine gigantisch große Firma – was für das abschließende Foto super ist, da ich es gut in die Komposition mit einbinden kann. Nichtsdestotrotz bereitet mir die Hitze große Sorgen und ich muss die Spraysession unterbrechen.

Foto: RoxS

Es ging einfach nicht mehr, ich war erledigt. Als kleines Beispiel: Ich hatte mich mit der linken Hand an der Wand ohne Handschuh abgestützt und mir die Finger verbrannt. Es fühlte sich an, als wenn ich auf eine heiße Herdplatte gegriffen hätte. So saß ich die Hitze unter einem kleinen Baum aus und machte mir am Bordstein mit meinem Gaskocher Ravioli.

Foto: RoxS

Gegen Abend wurde es etwas kühler und ich konnte das elf Meter breite Mural, welches eine Frau zeigt, fertig sprühen. Im Gesamten geht es mir gut. Also mein Körper ist sehr erschöpft und die Tournee ist wirklich kräftezehrend, das habe ich in diesem Ausmaß im Vorhinein nicht gedacht. Ich muss lernen, mir Erholungszeiten zu geben, und vor allem muss ich darauf achten, anständig zu essen. Wenn ich stundenlang an der Wand stehe, vergesse ich das meist und mir kommt erst spät am Abend in den Sinn, dass ich seit dem Frühstück noch keinen Bissen gegessen habe. Aber trotzdem habe ich große Freude an dem, was ich erlebe, und mache und genieße jeden Tag.“