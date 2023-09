Waidhofner Spraykünstler RoxS setzt Tour in Ungarn fort

Der Waidhofner Spraykünstler RoxS befindet sich auf Europatour. Mit seinem 15 Jahre alten Toyota Corolla bereist er in zwei Monaten zehn Städte in acht europäischen Ländern, um dort Wände zu bemalen. Auf NÖN.at berichtet er über seine Erlebnisse:

„Ich packe mein Lager zusammen und tuckere mit dem Auto auf holprigen Straßen von der Slowakei weiter nach Ungarn. Ich fahre alles auf Bundesstraßen und komme sozusagen durch jedes Dorf. Zeitweise sind die Schlaglöcher so groß, dass man Slalom fahren muss – es ist dennoch sehr schön und eindrucksvoll. Hier im Hinterland ist alles etwas ruhiger und entspannter, finde ich.

Kaum über den verlassenen Grenzübergang gekommen, ist auch schon Pécs vor mir. Auf direktem Weg führte mich mein Navi an die besagte Wand, die ich gestalten möchte. In dem Fall hatte ich mir das allerdings leichter vorgestellt, als es wirklich kam. Die Wand befand sich um einen kostenpflichtigen Parkplatz, der unter der Obhut einer Parkplatzwächterin stand. Sie konnte kein Wort Englisch und ich konnte kein Wort Ungarisch. So haben wir uns prächtig unterhalten und sind zu dem Entschluss gekommen, dass ich vom Platz verschwinden soll.

Foto: RoxS

Ich befürchtete schon, dass ich schon beim zweiten Tourneestop nicht malen kann. Doch der Parkplatz war am Wochenende kostenlos – und somit unbewacht. Ein Lichtblick mit einer Chance, die ich ergriff. Bei 34° C nahm ich meine Spraydosen in die Hand und startete den Entwurf auf das in der Sonne stehende Gemäuer zu sprühen.

Während dem Malen liefen mir nicht nur Schweißperlen vom Gesicht runter, mir gingen auch Gedanken durch den Kopf. Und zwar, wie verrückt es eigentlich ist, dass ich gerade irgendwo in Ungarn stehe und meine Kunst auf eine Wand bringen kann. Es fühlt sich alles noch so surreal an. Ich denke, ich brauche noch ein paar Tage bis ich mir wirklich bewusst werde, was ich gerade erleben darf.

Foto: RoxS

Zurück aus den Gedanken wieder an die Wand: Ich setzte ein Tiermotiv um, in einem Stil, den ich bisher noch nie gesprüht habe. Auf drei Hauptfarben reduziert, mit abstrakter und grober Linienführung. Viele Farbspritzer und starke Kontraste – ein sehr dynamisches Bild, welches zwei Bären zeigt, die gegeneinander kämpfen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Gerade das Licht und Schattenspiel gefällt mir sehr. Und so wendete sich doch noch alles zum Guten und ich hatte eine grandiose Zeit am Parkplatz.