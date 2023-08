Waidhofner Spraykünstler RoxS startet Tournee in der Slowakei

Der Waidhofner Spraykünstler RoxS hat seine Europatour gestartet. Mit seinem 15 Jahre alten Toyota Corolla bereist er in zwei Monaten zehn Städte in acht europäischen Ländern, um dort Wände zu bemalen. Auf NÖN.at berichtet er über seine Erlebnisse:

„Tournee-Start in Trnava (Slowakei). Endlich geht es los! Nach fast einem halben Jahr Planungszeit und vielen schlaflosen Nächten, ob das wirklich alles so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe, starte ich mein Auto und fahre von Waidhofen los. Kurz davor hatte ich noch logistische Probleme, die 140 Spraydosen ins Auto zu bekommen. In meinen Gedanken war der Kofferraum irgendwie größer und die Dosen vom Volumen her kleiner.

Die erste Fahrt ging sehr gut und problemlos und ich war sehr schnell in Trnava, Slowakei. Ich fuhr auf direktem Weg zur Wand, und mein erster Eindruck war überwältigend. Denn es war eine gigantisch große Mauer. Grob geschätzt fast doppelt so hoch wie die Berliner Mauer. Da kam Freude auf, weil ich grenzenlos in die Höhe arbeiten kann. Sofort holte ich die Fassadenfarbe aus dem Auto und begann die Wand zu streichen. So schnell ich anfing, war auch schon plötzlich die Polizei neben mir. Im ersten Moment dachte ich: „Ok, das wars, ich kann wieder heimfahren.“ Doch ich wurde eines Besseren belehrt: sehr sympathische Beamte, die selbst mal Sprayer waren und einfach nur daran interessiert waren, was ich malen werde.

Foto: RoxS

Dann war der erste Tag auch schon zu Ende und ich baute mein Auto zu einem Schlafzimmer um. Die erste Nacht in der kleinen Corolla-Höhle. Und wie war sie? Nicht sehr berauschend. Es war sehr stickig und durch den Stadtverkehr unerträglich laut, wodurch ich nicht viel schlafen konnte. Ich hatte allerdings den Vorteil, dass ich schon um 7 Uhr an der Wand stand und an meinem Bild weitersprühte. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, endlich an der Wand zu stehen und loszulegen. Nach so viel Vorbereitung endlich das Wesentliche machen: sprayen.

Foto: RoxS

Mein erstes Motiv wurde ein Frauenporträt mit einer Kappe: etwas Modernes und urban Wirkendes. Es passte perfekt an den Ort, weil die Dame regelrecht durch die beiden Bäume blickt. Gegen Ende des Tages konnte ich meine erste Wand fertig malen. Mit dem Skateboard machte ich noch einen kurzen Abstecher in die Stadt Trnava. Dann ging es schon weiter auf den Weg Richtung Ungarn und ich verbrachte die nächste Nacht im Nirgendwo – allerdings in angenehmer Stille der Natur.“