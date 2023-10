Ybbstaler Spray-Künstler RoxS sprüht sein größtes Werk in Mainz

Der Waidhofner Spraykünstler RoxS befindet sich auf Europa-Tour. Mit seinem Toyota Corolla bereist er in zwei Monaten zehn Städte in acht europäischen Ländern, um dort Wände zu bemalen. Auf NÖN.at berichtet er über seine Erlebnisse:

„Nach meinen beiden Aufenthalten in Frankreich fahre ich weiter nach Deutschland. Genauer gesagt nach Mainz. Es ist mein zehnter und letzter Tour-Stopp. Ich bin vor dem, was auf mich zukommt, sehr nervös und aufgeregt – trotz der vielen Erfahrungen, die ich den letzten zwei Monaten sammeln konnte. In Mainz wartet nämlich eine 180 Quadratmeter große Wand darauf, von mir besprüht zu werden. Es ist die größte Fläche, die ich bisher in meinem Leben zu bewerkstelligen hatte. Diese riesige Wand habe ich von der Landeshauptstadt zur Verfügung gestellt bekommen. Einzige Vorgabe: Es muss einen Johannes-Gutenberg-Bezug haben. Das ist jener Mann, der den Buchdruck erfunden hat. Wie ich dieses Thema umsetze, ist dabei ganz mir alleine überlassen.

Foto: RoxS

Da sich die Wand an einer der Hauptverkehrsstraßen der Stadt befindet, wird sie mehrere Tage teilgesperrt –ein großer Aufwand für ein großes Bild. Da kommt mir die Sehnenscheidenentzündung an meinem rechten Arm sehr ungelegen. Abbrechen ist aber keine Option. Mit einer Packung Schmerzmittel intus schaffe ich es, das monströse Werk binnen drei langer Tage fertig zu sprühen.

Foto: RoxS

Links auf dem Bild sieht man eine lesende junge Frau – so wie die Studenten, die in der Universität oberhalb der Wand ihr Wissen vertiefen. Die Frau hält ein Buch in der Hand, welches dank der Erfindung des Buchdrucks hergestellt werden konnte. Das Wissen, welches sie sich aneignet, wird durch den Wind symbolisch weitergegeben – die Blätter fliegen fort. Auf den einzelnen Seiten sind Details zu sehen: das Jahr 1440, als der Buchdruck erfunden wurde, Johannes Gutenberg selbst, ein Arbeitsschritt des Buchdrucks. Diese Bewegung geht über in Wildgänse, welche das erlernte Wissen weiter in die Welt tragen. Das ist ein kleines Easter Egg: Johannes Gutenberg hat ursprünglich Gensfleisch geheißen – zwar ohne Umlaut „ä" geschrieben, hört sich aber an wie „Gänse“ und ist somit eine kleine Hommage an seinen ursprünglichen Namen.

Foto: RoxS

Generell verläuft das Werk von links nach rechts, womit assoziiert werden kann, dass man in die Zukunft blickt, man für seine Zukunft lernt und einem die Welt offen steht. Und so geht auch meine Tournee zu Ende. Ich bin raus in die Welt gefahren und habe meinen Horizont erweitert. Ich bin meinen Träumen nachgegangen und konnte viele Erfahrungen sammeln, meiner künstlerischen Entwicklung Platz geben. Für mich persönlich ist es auch ein Erfolg, weil ich über meinen eigenen Schatten gesprungen bin, um das Projekt „Europa Tournee“ umzusetzen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals beim Sponsor Raiffeisenbank Ybbstal, dem Unterstützer Loop Colors Germany sowie der NÖN als Kooperationspartner von ganzem Herzen bedanken. Und auch Danke an alle Leserinnen und Leser, die mich auf diesem Abenteuer begleitet haben.“