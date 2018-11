Klassik und Filmmusik am Sonntagberg .

Ein äußerst ansprechendes Programm hatte die Trachtenmusikkapelle Sonntagberg für ihr diesjähriges Herbstkonzert vorbereitet. Unter dem Motto „Classic meets Film“ wurden bekannte Melodien aus Filmen sowie Stücke aus Operette und Musical geboten.

So begeisterten die Musiker etwa mit der Ouvertüre zur Operette „Die Fledermaus“ oder mit Melodien aus Filmhighlights wie „Titanic“ oder Monty Pythons „Das Leben des Brian“. Doch nicht nur die Musikkapelle zeigte ihr vielseitiges Können, auch der musikalische Nachwuchs des Musikschulverbands Region Sonntagberg zeigte, was in ihm steckt: Die jungen Musiker brachten ein Stück aus dem Musical „Phantom der Oper“ zu Gehör. Unterhaltsam durch das Programm führte „Vierkanter“ Martin Pfeiffer.

Im Rahmen des Konzerts konnten auch wieder zahlreiche Ehrungen verdienter Musiker vorgenommen werden (siehe Infobox). Georg Hiebler erhielt für sein Engagement im Bereich der Jugendausbildung und beim Musikheimbau sogar die Ehrennadel in Silber.

Beschlossen wurde das Konzert schließlich mit dem Marsch „Oh du mein Österreich“ und Reinhard Fendrichs „I Am From Austria“.