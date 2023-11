Jagdhornklang zur Hubertusmesse in Ybbsitz

Pfarrer Pater Jacobus Tisch freute sich am vergangenen Sonntag, dass so viele Jäger der Einladung zur Hubertusmesse gefolgt waren und die Kirche füllten. In seiner Predigt schilderte der Pfarrer, wie aus dem Waidmann Hubertus zuerst ein Mönch und später der Bischof von Lüttich wurde.

Außerdem wurde in der Predigt der Wert der Kameradschaft hervorgehoben und vor Reibereien, Neid und Revierstreitigkeiten gewarnt. Mit einem Jägerwitz und einem Dank an den Herrgott für das unerwartet schöne Wetter klang der Gottesdienst aus. Eine Agape am Marktplatz rundete die würdige Feier ab.