Jodelstammtisch in Waidhofen/Ybbs ins Leben gerufen

Jeden ersten Freitag im Monat findet im Gasthaus zum Halbmond in Waidhofen ein Jodelstammtisch statt. Ins Leben gerufen wurde dieser von der Wienerin Lili Lerner. „Ich habe vor zehn Jahren angefangen zu jodeln. Von meiner Herkunft her hatte ich überhaupt keinen Bezug zum Jodeln, ich begann mich aber einfach für diese Gesangstechnik zu interessieren“, erzählt die 58-jährige Bauarchitektin. Einen Bezug zum Ybbstal hatte sie schon seit ihrer Kindheit. „Ich bin eine Sommerfrischlerin der Sechzigerjahre. Ich habe mit meinen Eltern 13 Jahre lang immer Urlaub auf einem Bauernhof in Gresten gemacht. Damals habe ich mich in Land und Leute verliebt“, so Lerner, die heute sowohl Wien als auch an ihrem Zweitwohnsitz in Ybbsitz zuhause ist.

Lili Lerner entdeckte vor zehn Jahren ihre Begeisterung für das Jodeln und möchte diese nun mit anderen Menschen teilen. Foto: Lerner

Nachdem sie ihre Begeisterung für das Jodeln entdeckt hatte, begann Lerner, sich intensiv mit dieser Gesangstechnik zu beschäftigen und Unterricht bei dem gebürtigen Steirer Hartwig Hermann zu nehmen, wie sie erzählt: „Man kann auch in Wien Jodeln lernen, es gibt in der Stadt eine boomende Szene mit fantastischen Jodelstimmen, wovon aber viele aus den Bundesländern kommen.“ Unter einem „Jodler“ kann man Verschiedenes verstehen, wie Lerner erklärt: „Ein Jodler ist erstens ein Mensch, der jodelt, zweitens das Musikstück und drittens der Kehlkopfschlag, also die Gesangstechnik.“ Der dritte Begriff, also die Technik des Kehlkopfschlages, ist weltweit in verschiedenen Musikkulturen vertreten, Lerner widmet sich in ihrer Praxis allerdings dem historischen, österreichischen Jodler.

Jodeltradition im Ybbstal soll wiederbelebt werden

Vor sechs Jahren organisierte Lili Lerner dann ihren ersten Jodelstammtisch im Gasthaus Lengauer in Ybbsitz. „Ybbstal und Erlauftal sind traditionelle Jodelgegenden, hier wurde immer gejodelt. Es gab auch immer wieder bekannte Jodelstimmen aus der Region, zum Beispiel aus der Prolling“, erzählt Lerner, „in der vorigen Generation ist das Jodeln aber zunehmend verstummt. Wir würden das nun gerne wieder etwas zum Leben erwecken.“ Der Jodelstammtisch ist ein Ansatzpunkt, mit dem die jodelbegeisterte Wienerin diese Technik im Ybbstal wieder populärer machen möchte. Immer wieder gibt es vor dem eigentlichen Stammtisch bei einer neunzigminütigen „Jodellernerei“ auch die Möglichkeit, die eigenen Jodelkenntnisse aufzufrischen, beziehungsweise solche erst zu erwerben. Hartwig Hermann, der auch Mitglied des internationalen Jodeltrios OANANO ist, bietet immer wieder Jodelkurse an der VHS Waidhofen an, Lili Lerner organisiert – teilweise gemeinsam mit Hermann – regelmäßig Jodelwanderungen, bei denen Naturerlebnis und die Erfahrung des gemeinsamen Jodelns verbunden werden.

Nach einigen Jahren in Ybbsitz findet Lili Lerners Jodelstammtisch seit September 2021 im Gasthaus zum Halbmond in Waidhofen statt. Nach Pandemie-bedingten Pausen hofft Lerner nun, zu einer Regelmäßigkeit mit den Terminen finden zu können. Alle Jodelinteressierten sind also jeden ersten Freitag im Monat ab 18 Uhr eingeladen, sich gemeinsam dieser faszinierenden Gesangstechnik zu widmen. Ob davor eine Lerneinheit stattfindet, kann über den Veranstaltungskalender der Stadt Waidhofen in Erfahrung gebracht werden.

