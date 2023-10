Am 1. Oktober fand der Michaelikirtag am Sonntagberg statt. Um neun Uhr lud die Chor- und Orchestergemeinschaft Sonntagberg zur Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart in die Basilika. Anschließend fand der Frühschoppen unter musikalischer Begleitung der Gruppe Quintessenz beim Feuerwehrhaus statt. Für das leibliche Wohl wurde mit Speisen gesorgt, Tombola-Gewinne kamen auch nicht zu kurz. Der Reinerlös dient hierbei zur Erhaltung der Sonntagberger Feuerwehr.