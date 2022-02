Kutschenfahrten in Allhartsberg: Naturjuwelen neu erleben

Christian Schlögelhofer betreibt in Allhartsberg einen Reit- und Fahrstall. „Wir haben circa 100 Pferde am Hof. Einerseits sind wir ein Einstellbetrieb, andererseits bieten wir auch Ausbildung von Reitern und Fahrern an, haben also einen Schulbetrieb“, erklärt Schlögelhofer und fährt fort: „Hinzu kommt noch die Ausbildung von Pferden zum Reiten und Kutschenfahren. Das Kutschenfahren hat sich bei uns überhaupt zum Schwerpunkt entwickelt. Da sind wir primärer Ansprechpartner für Niederösterreich, Oberösterreich und Wien. Generell bieten wir eine breite Palette an Aktivitäten rund um das Pferd für alle Altersstufen.“

Naturschauspiel vom Kutschbock aus genießen

Seit vergangenem Herbst kann man nun mit einem Vierspänner von Schlögelhofer auch durch die italienische Toskana reisen. Das bayerische Unternehmen „Coaching in Bavaria“ bietet diese Reisen an, bei denen man auf der Kutsche von Weingut zu Weingut und von Schloss zu Schloss reisen und die Toskana fernab von Massentourismus entdecken kann. „Ein Kollege aus Bayern hat mich angesprochen, ob ich daran Interesse hätte, so bin ich dazu gekommen. Letzten Oktober waren wir vier Wochen unterwegs, heuer im Frühjahr sind wieder zwei Wochen geplant und im Herbst dann noch einmal“, erzählt Schlögelhofer. Die Kutschenreise eröffnet dabei neue Perspektiven, wie er erläutert: „Man befährt Wege, wo man mit dem Auto oder auch als normaler Tourist gar nicht hinkommt. Es geht zum Beispiel quer durch Naturschutzgebiete, das kann man alles vom Kutschbock aus erleben! Beherbergungsbetriebe für Mensch und Tier sind natürlich auch bereits organisiert.“

Doch nicht nur in der Toskana bieten Kutschenfahrten eine Möglichkeit, die Landschaft aus einer neuen Sicht zu erleben, wie Schlögelhofer anmerkt: „Wir bieten auch wunderschöne Fahrten durch das Mostviertel an, hier ist es ja auch sehr schön! Zu den Juwelen des Mostviertels zählt zum Beispiel der Schneerosenweg.“ Nähere Informationen zu den Kutschenfahrten sind auf www.reitstall-schloegelhofer.at zu finden.

