Zahlreiche Besucher aus nah und fern genossen am vergangenen Sonntag das bunte Programm des traditionellen Marktfestes der Gemeinde Kematen. Endlich war es so weit: Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause ging am 1. August die beliebte Veranstaltung über die Bühne. Zu feiern gab es viel. Zum einen begeht die Marktgemeinde Kematen heuer ihr 150-jähriges Jubiläum.

Zum anderen erwarteten die Gäste Attraktionen über Attraktionen: von Helikopterflügen rund um Kematen bis hin zu einem Weltrekordversuch, nämlich die längste Steinschlange der Welt mit 2,5 Kilometern für das Guinness-Buch der Rekorde zu legen. Dieser musste witterungsbedingt allerdings verschoben werden. Das Programm bot für jeden etwas: Spiel und Spaß für Kinder, beste musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Hilm-Kematen, eine heilige Messe mit Frühschoppen und einen NÖ-Familien-Sporttag. Für das leibliche Wohl sorgten die heimischen Gastronomen.