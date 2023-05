Forstunfall in Ybbsitz endete tödlich

Tödlich endete ein Forstunfall in den frühen Morgenstunden am Samstag in Ybbsitz. Bei der Aufarbeitung eines Windwurfs löste sich ein Baum und erschlug einen Mann, zwei weitere Personen konnten sich mit einem Sprung zur Seite gerade noch retten.

Obwohl Rettung und Notarzthubschrauber sowie Bergrettung, Polizei und die Freiwilligen Feuerwehren Ybbsitz und Gresten-Land sofort zur Menschenrettung alarmiert wurden, konnten die Einsatzkräfte vor Ort leider nur noch den Tod des Mannes feststellen. Er war unmittelbar nach dem Unfall seinen Verletzungen erlegen und konnte von den Feuerwehren nur noch tot geborgen werden.

